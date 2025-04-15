Włochy 2 liry 1958 Republika

Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2117Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2117
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    231 $
Lot 2117 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 2 Lire 1958 - Gig. 334 IT RR Periziata da Emilio Tevere come "qFDC/FDC". Grading/Status: qFDC/FDC
Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2118Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2118
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    92 $
Lot 2118 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 2 Lire 1958 - Gig. 334 RR Periziata da Cesare Bobba come "FDC". Grading/Status: FDC
Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - San Martino, Auction n.7, Lot 292Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - San Martino, Auction n.7, Lot 292
San Martino
  • Data
    6 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    208 $
Lot 292 Repubblica Italiana - Nuova monetazione (1951-2001) - 2 Lire, 1958, Al, gr. 0,8, RR, Gig. 334 Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2310Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2310
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    98 $
Lot 2310 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: bello SPL
Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2311Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2311
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    92 $
Lot 2311 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Sigillata Numismatica Terziani Grading/Status: SPL Notes Sigillata Numismatica Terziani
Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2357Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2357
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2357 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 2 Lire 1958 - IT RR Grading/Status: SPL
Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 749Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 749
Numismatica Raponi
  • Data
    16 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 749 Repubblica Italiana. 1958 lire 2 It. Gig., 334. Molto rara. Grading/Status: BB+
Włochy 2 liry 1958 Republika - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 450
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 450 Repubblica Italiana. 2 Lire 1958-R per Roma. "Ulivo". AL. Ape. R/ Ramo d'ulivo. Gigante 334. RR. qFDC
Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 388Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 388
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 388 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: FDC/qFDC
Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3066Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3066
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3066 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Sigillata Franco Grigoli Grading/Status: SPL Notes Sigillata Franco Grigoli
Włochy 2 liry 1958 Republika - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Lot 811
Numismatica Ferrarese
  • Data
    5 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 811 2 Lire Ulivo 1958 - It - MOLTO RARA - Gigante 334 Grading/Status: BB+ Notes WORLDWIDE SHIPPING
Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1424Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1424
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1424 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 2 Lire 1958 - IT RR Sigillato col cartellino dell'asta Nomisma 51, lotto 2599 Grading/Status: FDC
Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - Sartor Numismatica, Auction 5, Lot 284Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - Sartor Numismatica, Auction 5, Lot 284
Sartor Numismatica
  • Data
    27 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 284 Repubblica Italiana (dal 1946) 2 lire 1958 Ulivo - Gig. 334 It 0,80 g RR Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 758Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 758
ACM Aste srl
  • Data
    26 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 758 2 Lire 1958. It. Gig. 334. Peso gr. 0,80. Diametro mm. 18,30. SPL. RR.  Grading/Status: SPL Material Al
Włochy 2 liry 1958 Republika - Thesaurus s.r.l., Auction n.25 «Lucilla», Lot 876
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    11 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 876 LIRE 2 - ANNO 1958 - D/Ramoscello d'ulivo con valore e data R/Ape nel campo - Certificata in bustina sigillata da Loris Zarinato - Al - KM 94 - P. 2411 FDC
Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 931Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 931
Nomisma Aste
  • Data
    24 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 931 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 2 Lire 1958 - Gig. 334 IT RR Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1958 Republika - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Lot 1047
Numismatica Ferrarese
  • Data
    17 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1047 2 Lire Ulivo 1958 - It - MOLTO RARA - Gigante 334 Grading/Status: FDC Notes WORLDWIDE SHIPPING
Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 386Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 386
ACM Aste srl
  • Data
    8 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 386 2 Lire 1958. It. Gig. 334. Peso gr. 0,80. Diametro mm. 18,30. SPL. RR. Grading/Status: SPL Material It
Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2729Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2729
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2729 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: SPL
Włochy 2 liry 1958 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2730Włochy 2 liry 1958 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2730
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2730 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: qSPL/SPL
