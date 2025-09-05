Włochy 2 liry 1946 Republika

Włochy 2 liry 1946 Republika - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 899
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    46 $
Lot 899 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 2 - Anno 1946 - D/Contadino con aratro a s. R/Spiga con valore e data - It - P.2401 RARA SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 900
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    46 $
Lot 900 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 2 - Anno 1946 - D/Contadino con aratro a s. R/Spiga con valore e data - It - P.2401 RARA qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2301Włochy 2 liry 1946 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2301
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    63 $
Lot 2301 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Grading/Status: SPL+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2302Włochy 2 liry 1946 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2302
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    58 $
Lot 2302 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Colpetto Grading/Status: qSPL/SPL Notes Colpetto
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2303Włochy 2 liry 1946 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2303
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    46 $
Lot 2303 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Segnetto Grading/Status: BB+ Notes Segnetto
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika, Awers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 737Włochy 2 liry 1946 Republika, Rewers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 737
Numismatica Raponi
  • Data
    16 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 737 Repubblica Italiana. 1946 lire 2 It. Gig., 324. Rara. Grading/Status: SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika, Awers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 738Włochy 2 liry 1946 Republika, Rewers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 738
Numismatica Raponi
  • Data
    16 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 738 Repubblica Italiana. 1946 lire 2 It. Gig., 324. Rara. Grading/Status: BB+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 672
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 672 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. - 2 Lire 1946. Italma Dr. Aratore su linea di esergo. Rv. Spiga con indicazione di valore e data. Gig. 324. Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Il 2 Giugno 1946, a seguito di un referendum, veniva sancito l’avvento della Repubblica Italiana. Nello stesso anno, la Zecca di Roma iniziò una nuova monetazione costituita da una serie di 4 valore ripetuta annualmente per 5 anni consecutivi. Nel 1951 si provvide all’emissione di una nuova serie di monete, completata man mano negli anni seguenti con nuovi tagli.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 671
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 671 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. - 2 Lire 1946 PROVA. Italma gr. 1,76 Dr. Aratore su linea di esergo. Rv. Spiga con indicazione di valore e data; a d., PROVA. P.P. 731; Luppino PP632; Gig. n. P17. Rarissimo. Grading/Status: FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 321Włochy 2 liry 1946 Republika, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 321
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    26 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 321 Repubblica Italiana (dal 1946). 2 Lire 1950. IT. Gig.328. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 319Włochy 2 liry 1946 Republika, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 319
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    26 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 319 Repubblica Italiana (dal 1946). 2 Lire 1946. IT. Gig.324. R Sigillata Antonio Rennella qSPL. Grading/Status: qSPL Notes Diritti d'Asta: 18%
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 320Włochy 2 liry 1946 Republika, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 320
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    26 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 320 Repubblica Italiana (dal 1946). 2 Lire 1948. IT. Gig.326. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 318Włochy 2 liry 1946 Republika, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 318
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    26 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 318 Repubblica Italiana (dal 1946). 2 Lire 1946. IT. Gig.324. R In slab NGC 8358287-018 AU 58. Notes Diritti d'Asta: 18%
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika - Art-Rite S.r.l., Auction 112 - Numismatics, Lot 228
Art-Rite S.r.l.
  • Data
    25 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 228 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) - 2 lire 1946, in lotto con 10 monete. Vari metalli. 2 lire 1946 (Gigante 324 - Raro) in conservazione q.SPL, gli altri esemplari sono in FDC.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 754Włochy 2 liry 1946 Republika, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 754
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 754 2 Lire 1946. It. Gig. 324. Peso gr. 1,77. BB+. Graffi. Grading/Status: BB+ Material It
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lot 1441
Bertolami Fine Art
  • Data
    15 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1441 REPUBBLICA ITALIANA. 2 lire 1946. It; 1,75gr. Rara Grading/Status: BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3064Włochy 2 liry 1946 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3064
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3064 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Grading/Status: SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3063Włochy 2 liry 1946 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3063
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3063 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Grading/Status: SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 386Włochy 2 liry 1946 Republika, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 386
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 386 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Sigillata Piero Rollero Grading/Status: FDC Notes Sigillata Piero Rollero
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1946 Republika, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1989Włochy 2 liry 1946 Republika, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1989
Nomisma Spa
  • Data
    5 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1989 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 2 Lire 1946 - Gig. 324 IT R Grading/Status: FDC
Podobne
Więcej informacji