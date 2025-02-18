Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2061Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2061
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    115 $
Lot 2061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 An. XXI - Nomisma 1192 var. AC R Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2060Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2060
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    288 $
Lot 2060 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 An. XXI - Nomisma 1192 var. AC R Periziata da Paolo Gabriele come "SPL+". Grading/Status: SPL
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 864
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    46 $
Lot 864 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1943 E.F. XXI - Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ac - P.762 MOLTO RARA SPL+
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1907Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1907
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    104 $
Lot 1907 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1908Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1908
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    75 $
Lot 1908 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Qualche segnetto di contatto Grading/Status: SPL-FDC Notes Qualche segnetto di contatto
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 435
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 435 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1943. Ni. SPL
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 268Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 268
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    26 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 268 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1943 a.XXI. AC. Gig.124. R In slab NGC 6638576-015 MS 65. Notes Diritti d'Asta: 18%
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 711Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 711
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 711 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1943 Impero. Ac. Gig.124. Peso gr. 10,14. Diametro mm. 28,50. BB. Colpi e segnetti al bordo. R. Grading/Status: BB Material Ac
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2680Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2680
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2680 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 344Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 344
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 344 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 2011Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 2011
InAsta S.p.A.
  • Data
    30 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2011 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 671Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 671
ACM Aste srl
  • Data
    26 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 671 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1943 Anno XXI Impero. Ac. Gig. 124. Peso gr. 9,94. Diametro mm. 29. qSPL. Macchie. Colpi e graffi. R.  Grading/Status: qSPL Material Ac
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2440Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2440
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2440 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Segni Grading/Status: BB-SPL Notes Segni
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2439Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2439
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2439 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: SPL
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 533Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 533
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 533 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Sigillata Loris Zanirato Grading/Status: FDC Notes Sigillata Loris Zanirato
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Lot 1370
H.D. Rauch
  • Data
    25 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1370 Königreich Italien.   Lot 3 Stk.: 2 Lire Lira und 50 Centesimi 1943 R, Rom vzgl.-f.stplfr. (D)
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lot 305
Aurora Numismatica
  • Data
    18 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 305 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1943, Rara Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 Top Pop (cert. 6638576012)
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5082Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5082
Nomisma Spa
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 5082 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 A. XXI - Nomisma 1192 AC R Graffietti al D/ Grading/Status: BB
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2334Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2334
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2334 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: SPL+/qFDC
Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2333Włochy 2 liry 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2333
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2333 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC
