Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1906Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1906
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    46 $
Lot 1906 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1904Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1904
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    173 $
Lot 1904 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1905Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1905
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    92 $
Lot 1905 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL+
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 390Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 390
San Martino
  • Data
    22 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 390 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "impero", 1942, Ac , RR, Gig. 123 Grading/Status: SPL Notes Sigillata Numismatica Ranieri
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lot 504Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lot 504
Scuotto Numismatica & ...
  • Data
    20 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 504 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1942. Nichelio Gigante 123 RR. Grading/Status: SPL
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 343Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 343
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 343 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2679Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2679
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2679 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2512Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2512
San Martino
  • Data
    8 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2512 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Impero", 1942, Ni, gr. 10,32, RR, GIG 123, Grading/Status: FDC/qFDC
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lot 1581
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    5 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1581 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Impero 1942 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila di fronte ad ali spiegate su fascio littorio e scure orizzontali entro corona di alloro - Sigillata ("SPL/FDC") (Bol. n. R89) (Gig. n. 123) (Mont. n. 186) (Pag. n. 761)
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lot 546
Cambi Aste
  • Data
    28 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 546 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1942. Impero.Testa a d. R/ Aquila ad ali spiegate su fascio littorio fra due rami di alloro. Gig. 123. Molto rara. g. 10,06. Diam. mm. 29,05. Nichel. Segno di contatto al bordo del rovescio. q.SPL
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 889Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 889
ACM Aste srl
  • Data
    8 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 889 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR.  Grading/Status: QFDC Material Ac
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2438Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2438
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Pulita al D/ Grading/Status: qBB/BB+ Notes Pulita al D/
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 532Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 532
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Lot 1369
H.D. Rauch
  • Data
    25 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1369 Königreich Italien.   2 Lire 1942 R, Rom Gig. 123; Pag. 761 vzgl. (D)
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lot 304
Aurora Numismatica
  • Data
    18 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 304 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1942, RR Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2331Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2331
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2331 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetti al bordo Grading/Status: SPL Notes Colpetti al bordo
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2332Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2332
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2332 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: BB+
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1378Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1378
ACM Aste srl
  • Data
    8 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1378 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR. (4624) Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1950Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1950
InAsta S.p.A.
  • Data
    9 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1950 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL
Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Lot 364
Varesi
  • Data
    18 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 364 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1942, XX EF , R, Roma Pagani 761 MIR 1144i Ac RR q.FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
