Włochy 2 liry 1942 Wiktor Emanuel III
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza46 $
Lot 1906 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza173 $
Lot 1904 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza92 $
Lot 1905 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL+
San Martino
- Data22 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 390 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "impero", 1942, Ac , RR, Gig. 123 Grading/Status: SPL Notes Sigillata Numismatica Ranieri
Scuotto Numismatica & ...
- Data20 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 504 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1942. Nichelio Gigante 123 RR. Grading/Status: SPL
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 343 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2679 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
San Martino
- Data8 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2512 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Impero", 1942, Ni, gr. 10,32, RR, GIG 123, Grading/Status: FDC/qFDC
Bolaffi S.p.A.
- Data5 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1581 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Impero 1942 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila di fronte ad ali spiegate su fascio littorio e scure orizzontali entro corona di alloro - Sigillata ("SPL/FDC") (Bol. n. R89) (Gig. n. 123) (Mont. n. 186) (Pag. n. 761)
Cambi Aste
- Data28 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 546 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1942. Impero.Testa a d. R/ Aquila ad ali spiegate su fascio littorio fra due rami di alloro. Gig. 123. Molto rara. g. 10,06. Diam. mm. 29,05. Nichel. Segno di contatto al bordo del rovescio. q.SPL
ACM Aste srl
- Data8 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 889 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR. Grading/Status: QFDC Material Ac
InAsta S.p.A.
- Data15 kwietnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Pulita al D/ Grading/Status: qBB/BB+ Notes Pulita al D/
InAsta S.p.A.
- Data15 kwietnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
H.D. Rauch
- Data25 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1369 Königreich Italien. 2 Lire 1942 R, Rom Gig. 123; Pag. 761 vzgl. (D)
Aurora Numismatica
- Data18 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 304 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1942, RR Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
InAsta S.p.A.
- Data18 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2331 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetti al bordo Grading/Status: SPL Notes Colpetti al bordo
InAsta S.p.A.
- Data18 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2332 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: BB+
ACM Aste srl
- Data8 stycznia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1378 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR. (4624) Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Data9 grudnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1950 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL
Varesi
- Data18 listopada 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 364 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1942, XX EF , R, Roma Pagani 761 MIR 1144i Ac RR q.FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"