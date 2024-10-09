Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1900Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1900
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    16 $
Lot 1900 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 181 Ac Magnetica Grading/Status: qFDC Notes Magnetica -
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1901Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1901
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    12 $
Lot 1901 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica - Data evanescente Assieme a lira 1939 con D/ decentrato Grading/Status: SPL÷qFDC Notes Antimagnetica - Data evanescente - Assieme a lira 1939 con D/ decentrato
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2672Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2672
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2672 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVII Impero Pag. manca; Mont. 179b Ac Magnetica Segnetti di contatto Grading/Status: SPL Notes Magnetica - Segnetti di contatto
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1955Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1955
Nomisma Spa
  • Data
    5 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1955 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 193... X... - Luppino Nconf66 AC (g 10,10) RRRR Questa moneta è priva sia dell'ultimo millesimo che dell'anno dell'era fascista. Alcune teorie suggeriscono che possa essere un prototipo o "prova preliminare" delle note prove di questa tipologia, solitamente datate 1936 e 1939 Grading/Status: FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1954Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1954
Nomisma Spa
  • Data
    5 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1954 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1939 XVII Prova - P.P. 253 AC RRR Grading/Status: FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 2009Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 2009
InAsta S.p.A.
  • Data
    30 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2009 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Antimagnetica -
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, Auction n.5, Lot 594Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, Auction n.5, Lot 594
San Martino
  • Data
    7 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 594 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Impero", 1939, Ac/Ni, gr. 9,96, RRR, GIG P40, Grading/Status: FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2436Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2436
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2436 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica Grading/Status: SPL+ Notes Antimagnetica -
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 935Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 935
Nomisma Spa
  • Data
    10 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 935 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1939 XVII Prova - P.P. 253 AC RRR In slab NGC MS 64 cod.6647356-013. Top pop, miglior esemplare certificato NGC Grading/Status: MS 64
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Lot 1432Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Lot 1432
Numismatica Raponi
  • Data
    25 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1432 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1939 a. XVIII "Impero". Gig.120. Grading/Status: SPL+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Lot 1431Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Lot 1431
Numismatica Raponi
  • Data
    25 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1431 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1939 a. XVII "Impero". Gig.119. Grading/Status: SPL+ Notes Interessante escrescenza di metallo sulla data
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lot 301
Aurora Numismatica
  • Data
    18 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 301 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939-XVIII magnetico, bordo largo e contorno liscio, RRRR 30 mm, 10,02 g, questa varietà, causata dalla coniatura senza ghiera contenitrice che causa l'ampliamento del diametro, ad oggi era conosciuta solo per il millesimo 1940. SPL-FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lot 302
Aurora Numismatica
  • Data
    18 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 302 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939-XVIII Prova, RRRR Pag-253 Ac 29,6 mm, 10 g, in Slab NGC MS63
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2327Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2327
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2327 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Ac Antimagnetica e magnetica Grading/Status: qFDC÷FDC Notes Antimagnetica e magnetica -
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2326Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2326
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2326 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 181 Ac Magnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Magnetica -
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1948Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1948
InAsta S.p.A.
  • Data
    9 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1948 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180  Ac Antimagnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Antimagnetica -
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Lot 275
Varesi
  • Data
    18 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 275 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 193...., X... EF , R, Roma Pagani Prove - Mont. 307 Luppino Nconf66 Ac RRRR • Moneta mancante sia dell'ultimo millesimo, sia dell'anno dell'era fascista. Secondo alcune teorie si tratterebbe di un prototipo o "prova preliminare" delle prove di questa tipologia, conosciute con i millesimi 1936 e 1939. Di diverso avviso il Luppino, cfr op. cit. pag. 383 FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Lot 336
Varesi
  • Data
    18 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 336 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1939, XVII EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 253 Mont. 308 Luppino PP195bis Ac RRRR FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 144, Lot 1556
Katz Auction
  • Data
    17 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1556 Italy 2 Lire 1939 (XVIII) R KM# 78a, N# 15573; Non-magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1939 Wiktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Lot 366
Aurora Numismatica
  • Data
    9 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 366 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939 Prova, RRRR Pag-253 Ac 29,6 mm 10 g, in Slab NGC MS64 Top Pop! (cert. 6647356013)
Podobne
Więcej informacji