Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    58 $
Lot 861 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1936 E.F. XIV- Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ni - P. 754 RARA qSPL
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 860
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    58 $
Lot 860 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1936 E.F. XIV - Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ni - P.754 RARA SPL/qFDC
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 862
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    46 $
Lot 862 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1936 E.F. XIV - Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ni - P.754 RARA BB/qSPL
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1897Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1897
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    52 $
Lot 1897 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Qualche segnetto Grading/Status: BB-SPL Notes Qualche segnetto
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1899Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1899
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    28 $
Lot 1899 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Grading/Status: qBB/BB
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1898Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1898
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    29 $
Lot 1898 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 713Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 713
Numismatica Raponi
  • Data
    16 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 713 Savoia. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III 1936 lire 2 Ni Gig.,118. Rara. Grading/Status: FDC
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 433
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 433 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1936-R per Roma. "Impero" NI. Testa nuda a destra. R/ Aquila su fascio entro corona. Gigante 118. R. qBB
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Lot 335
Varesi
  • Data
    5 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 335 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire, Lira e 20 Cent. 1936 XIV • 3 esemplari FDC
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1415Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1415
Sima Srl
  • Data
    25 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1415 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1936 XIV Roma Gig 118 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB+
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 389Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 389
San Martino
  • Data
    22 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 389 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "impero", 1936, Ni , R, Gig. 118 Grading/Status: SPL/FDC Notes Sigillata Numismatica Zanirato
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 267Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 267
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    26 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 267 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1936 a.XIV. NI. Gig.118. Sigillata Antonio Rennella "Corrosioni" qSPL. Grading/Status: qSPL Notes Diritti d'Asta: 18%
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 169, Lot 991
Katz Auction
  • Data
    20 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 991 Italy 2 Lire 1936 (XIV) R Rare KM# 78, N# 3089; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 120000 pcs; UNC with mint luster; With hairlines
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 710Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 710
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 710 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1936 anno XIV Impero. Ni. Gig. 118. Peso gr. 9,92. Diametro mm. 29. BB+. R. Grading/Status: BB+ Material Ni
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1119
Numismatica Ferrarese
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1119 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 118 Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2670Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2670
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2670 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Grading/Status: BB/BB+
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 342Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 342
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 342 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Grading/Status: SPL+/qFDC
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1953Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1953
Nomisma Spa
  • Data
    5 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1953 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1936 XIV Prova - P.P. 252 NI RRR Grading/Status: FDC
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1955Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1955
Nomisma Spa
  • Data
    5 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1955 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 193... X... - Luppino Nconf66 AC (g 10,10) RRRR Questa moneta è priva sia dell'ultimo millesimo che dell'anno dell'era fascista. Alcune teorie suggeriscono che possa essere un prototipo o "prova preliminare" delle note prove di questa tipologia, solitamente datate 1936 e 1939 Grading/Status: FDC
Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III - Numismatica Italia, Auction 2, Lot 333
Numismatica Italia
  • Data
    11 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 333 ITALY - Kingdom Victor Emmanuel IIIrd (1900 - 1943) 2 lire Empire OBVERSE : VITT·EM·III·RE·E·IMP· / Bare head of V.E.IIIrd right REVERSE : ITALIA / Eagle with open wings on fasces lictor within a wreath with a shield - left 1936 - right XIV // R - below L.2 Date : 1936 Mint : R - Rome Material : Ni Diameter [mm] : 28,88 Weight [g] : 9,95 Rarity : R Conservation : VF/XF Bibliographical references : KM 78, Gig. 118 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : VL Nummus E21, l1147, 22/04/2023 - aXF - 32 (Hammer Price) NOTES : O. : pitting
