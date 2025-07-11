Włochy 2 liry 1936 Wiktor Emanuel III
Thesaurus s.r.l.
- Data10 grudnia 2025
- Cena wywoławcza58 $
Lot 861 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1936 E.F. XIV- Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ni - P. 754 RARA qSPL
Thesaurus s.r.l.
- Data10 grudnia 2025
- Cena wywoławcza58 $
Lot 860 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1936 E.F. XIV - Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ni - P.754 RARA SPL/qFDC
Thesaurus s.r.l.
- Data10 grudnia 2025
- Cena wywoławcza46 $
Lot 862 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1936 E.F. XIV - Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ni - P.754 RARA BB/qSPL
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza52 $
Lot 1897 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Qualche segnetto Grading/Status: BB-SPL Notes Qualche segnetto
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza28 $
Lot 1899 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Grading/Status: qBB/BB
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza29 $
Lot 1898 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
Numismatica Raponi
- Data16 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 713 Savoia. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III 1936 lire 2 Ni Gig.,118. Rara. Grading/Status: FDC
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Data9 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 433 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1936-R per Roma. "Impero" NI. Testa nuda a destra. R/ Aquila su fascio entro corona. Gigante 118. R. qBB
Varesi
- Data5 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 335 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire, Lira e 20 Cent. 1936 XIV • 3 esemplari FDC
Sima Srl
- Data25 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1415 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1936 XIV Roma Gig 118 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB+
San Martino
- Data22 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 389 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "impero", 1936, Ni , R, Gig. 118 Grading/Status: SPL/FDC Notes Sigillata Numismatica Zanirato
GMA Numismatica Napoli srl
- Data26 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 267 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1936 a.XIV. NI. Gig.118. Sigillata Antonio Rennella "Corrosioni" qSPL. Grading/Status: qSPL Notes Diritti d'Asta: 18%
Katz Auction
- Data20 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 991 Italy 2 Lire 1936 (XIV) R Rare KM# 78, N# 3089; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 120000 pcs; UNC with mint luster; With hairlines
ACM Aste srl
- Data19 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 710 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1936 anno XIV Impero. Ni. Gig. 118. Peso gr. 9,92. Diametro mm. 29. BB+. R. Grading/Status: BB+ Material Ni
Numismatica Ferrarese
- Data13 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1119 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 118 Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2670 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Grading/Status: BB/BB+
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 342 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1936 XIV Impero Pag. 754; Mont. 175 R NI Grading/Status: SPL+/qFDC
Nomisma Spa
- Data5 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1953 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1936 XIV Prova - P.P. 252 NI RRR Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Data5 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1955 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 193... X... - Luppino Nconf66 AC (g 10,10) RRRR Questa moneta è priva sia dell'ultimo millesimo che dell'anno dell'era fascista. Alcune teorie suggeriscono che possa essere un prototipo o "prova preliminare" delle note prove di questa tipologia, solitamente datate 1936 e 1939 Grading/Status: FDC
Numismatica Italia
- Data11 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 333 ITALY - Kingdom Victor Emmanuel IIIrd (1900 - 1943) 2 lire Empire OBVERSE : VITT·EM·III·RE·E·IMP· / Bare head of V.E.IIIrd right REVERSE : ITALIA / Eagle with open wings on fasces lictor within a wreath with a shield - left 1936 - right XIV // R - below L.2 Date : 1936 Mint : R - Rome Material : Ni Diameter [mm] : 28,88 Weight [g] : 9,95 Rarity : R Conservation : VF/XF Bibliographical references : KM 78, Gig. 118 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : VL Nummus E21, l1147, 22/04/2023 - aXF - 32 (Hammer Price) NOTES : O. : pitting