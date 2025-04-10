Włochy 2 liry 1927 Wiktor Emanuel III
Lot 858 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1927 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.745 MOLTO RARA BB
Lot 859 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1927 - D/Busto a testa nuda a d. R/Fascio con data e valore - Ni - P.745 RARA BB+
Lot 1475 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1927 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 9,98 - Rara - SPL (Bol. n. R61) (Gig. n. 198) (Mont. n. 165) (Pag. n. 745)
Lot 1894 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Pag. 745; Mont. 165 RR NI Grading/Status: SPL
Lot 1895 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Pag. 745; Mont. 165 RR NI Tracce di pulitura Grading/Status: qBB Notes Tracce di pulitura
Lot 831 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1927 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 745; Gig. 109. Molto Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Lot 78140 ITALY. 2 Lire, 1927-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. NGC AU-58. KM-63. Estimate: $150 - $300. Click here for certification details from NGC.
Lot 6887 ITALY: 2 Lire (1927 R) in nickel. Bust of Vittorio Emanuele III facing right on obverse. Axe head with fasces on reverse. Surface hairlines. (KM 63). Very Fine.
Lot 1412 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) Buono da 2 Lire 1927 Gig.109 RR NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QBB
Lot 503 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1927. Nichelio Gigante 109 RR. Periziato Grading/Status: SPL
Lot 708 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 Lire 1927. Ag. Gig. 109. Peso gr 9,88. Diametro mm. 29. BB+. Graffietti. RR. Grading/Status: BB+ Material Ni
Lot 340 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Mont. 165 bis RRRRR NI Asse spostato di 15 gradi Grading/Status: qSPL Notes Asse spostato di 15 gradi -
Lot 2004 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Pag. 745; Mont. 165 RR NI Grading/Status: MB-BB
Lot 367 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 2 lire 1927. R2. MB-BB
Lot 986 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1927 - C/Liscio - Ni - MOLTO RARA - Gigante 109 - Perizia Pezzella BB+ Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Lot 887 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1927. Ni. Gig. 109. Peso gr. 9,80. Diametro mm. 29. BB. RR. Grading/Status: BB Material Ni
Lot 212 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, Buono da 2 lire 1927, fascio, Ni Rif. Gig. 109 - Rarità RR Grading/Status: qBB
Lot 2429 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Pag. 745; Mont. 165 RR NI Grading/Status: qBB/BB+
Lot 2430 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1927 Fascio Pag. 745; Mont. 165 RR NI Grading/Status: qBB
Lot 923 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1927 - Nomisma 1171 NI RR In slab NGC MS 63 5785874-001 Grading/Status: MS 63