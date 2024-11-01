Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1891Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1891
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    288 $
Lot 1891 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Grading/Status: SPL+/qFDC
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1893Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1893
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    16 $
Lot 1893 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 830
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 830 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1926 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 744; Gig. 108. Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Sima Srl, Auction 6, Lot 310Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Sima Srl, Auction 6, Lot 310
Sima Srl
  • Data
    24 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 310 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) Buono da 2 Lire 1926 Roma Gig 108 R NI ottimo esemplare dal pieno lustro di conio Grading/Status: FDC
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lot 502Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lot 502
Scuotto Numismatica & ...
  • Data
    20 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 502 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1926. Nichelio Gigante 108 R. Periziato Grading/Status: SPL
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1117
Numismatica Ferrarese
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1117 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - Ni - RARO - Gigante 108 Grading/Status: MB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2662Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2662
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2662 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Grading/Status: BB+/qSPL
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1950Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1950
Nomisma Spa
  • Data
    5 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1950 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926 - Nomisma 1170 NI R In slab NGC MS 65 cod. 5784533-011 Grading/Status: MS 65
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III - Rio de la Plata, Online Auction 22, Lot 419
Rio de la Plata
  • Data
    10 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 419 Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926. Niquel; 29.1mm; 10.18g. KM63. Rara. (VF) Estimate: 80 - 120 USD
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Lot 985
Numismatica Ferrarese
  • Data
    17 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 985 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - C/Liscio - Ni - RARA - Gigante 108 - Perizia Gaudenzi qFDC/FDC Grading/Status: qFDC/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 886Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 886
ACM Aste srl
  • Data
    8 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 886 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1926. Ni. Gig. 108. Peso gr. 10,03. Diametro mm. 29. SPL. R.  Grading/Status: SPL Material Ni
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2428Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2428
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2428 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lot 970
Numismatica Ferrarese
  • Data
    22 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 970 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - RARA - Ni - Gigante 108 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2313Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2313
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2313 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Qualche segnetto Grading/Status: BB+ Notes Qualche segnetto
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1374Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1374
ACM Aste srl
  • Data
    8 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1374 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1926. Ni. Gig. 108. Peso gr. 10,03. Diametro mm. 29. SPL. R. (4624) Grading/Status: SPL
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lot 828
Hatria Numismatica
  • Data
    18 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 828 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 2 lire 1926 Ni. Gigante, 108. Raro. qBB
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Lot 1994
Katz Auction
  • Data
    14 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1994 Italy 2 Lire 1926 R KM# 63, N# 2682; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; VF/XF-
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Lot 768
Numismatica Ferrarese
  • Data
    30 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 768 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire 1926 - RARA - Ni - Gigante 108 Grading/Status: BB+ Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 1042Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 1042
Nomisma Aste
  • Data
    16 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1042 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926 - Nomisma 1170 NI R In slab NGC MS 65 n° 5784533-011. TOP POP, miglior esemplare certificato NGC. Grading/Status: MS 65
Włochy 2 liry 1926 Wiktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 36, Lot 323
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    1 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 323 Regno d’Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1945). Buono da 2 lire del 1926. Ni. Gig. 108. Raro. BB
