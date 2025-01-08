Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 857
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    81 $
Lot 857 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1924 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.742 qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 709Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 709
Numismatica Raponi
  • Data
    16 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 709 Savoia. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III 1924 buono lire 2 Ni Gig.,216. Grading/Status: SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 828
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 828 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1924 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 742; Gig. 106. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 287 | Blue, Lot 937
Savoca Numismatik
  • Data
    4 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 937 Italy. AD 1924. 2 Lire 1924 10 g Very Fine
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 112 - Numismatics, Lot 211
Art-Rite S.r.l.
  • Data
    25 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 211 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 2 lire 1924, Roma. Nickel, 10,00 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 106 q.FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2655Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2655
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2655 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Grading/Status: qSPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 791
Savoca Numismatik
  • Data
    2 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 791 Italy. AD 1924. 2 Lire 1924 10 g Very Fine
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 792
Savoca Numismatik
  • Data
    2 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 792 Italy. AD 1924. 2 Lire 1924 10 g Good Very Fine
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1297Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1297
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1297 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1924 - Nomisma 1168 NI Segentti da contatto Grading/Status: qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Lot 982
Numismatica Ferrarese
  • Data
    17 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 982 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1924 - Ni - Gigante 106 Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Lot 980
Numismatica Ferrarese
  • Data
    17 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 980 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1924 - Ni - Gigante 106 - Perizia Rocco di Torrepadula FDC Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Lot 981
Numismatica Ferrarese
  • Data
    17 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 981 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1924 - Ni - Gigante 106 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2424Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2424
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2424 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Segni al D/ Grading/Status: SPL Notes Segni al D/
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2426Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2426
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2426 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Grading/Status: qSPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2425Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2425
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2425 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Graffio al R/ Grading/Status: SPL Notes Graffio al R/
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 99 - Numismatics, Lot 183
Art-Rite S.r.l.
  • Data
    13 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 183 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - Buono da 2 lire 1924. Nichel - 9,99 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 104 FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2311Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2311
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2311 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Grading/Status: qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2312Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2312
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2312 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Segno al D/ Grading/Status: SPL Notes Segno al D/
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 501Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 501
Nomisma Aste
  • Data
    11 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 501 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1924 - Nomisma 1168 NI Periziata da Casa d'aste Montenegro come "FDC". Grading/Status: qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1373Włochy 2 liry 1924 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1373
ACM Aste srl
  • Data
    8 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1373 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1924. Ni. Gig. 106. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 29. qFDC. (5224) Grading/Status: qFDC
Podobne
Więcej informacji