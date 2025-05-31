Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III
Thesaurus s.r.l.
- Data10 grudnia 2025
- Cena wywoławcza46 $
Lot 855 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Busto a testa nuda a d. R/Fascio con data e valore - Ni - P.741 SPL+
Thesaurus s.r.l.
- Data10 grudnia 2025
- Cena wywoławcza32 $
Lot 856 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.741 SPL+
Thesaurus s.r.l.
- Data10 grudnia 2025
- Cena wywoławcza208 $
Lot 904 SAVOIA - REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO LIRE 2 - 1923 PROVA -D/Busto del re a d. R/Il fascio littorio con sopra il valore la scritta PROVA - Ni - PP.250 MOLTO RARA FDC
Bolaffi S.p.A.
- Data4 grudnia 2025
- Cena wywoławcza231 $
Lot 1500 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova di Stampa - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA DI STAMPA - gr. 10,00 - Rara - q.FDC (Gig. n. P38) (Mont. n. 160) (Pag. Prove n. 251) (Luppino n. PP194bis)
Bolaffi S.p.A.
- Data4 grudnia 2025
- Cena wywoławcza231 $
Lot 1498 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo la lettera P - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P36) (Mont. n. 158) (Pag. Prove n. 249) (Luppino n. PP193)
Bolaffi S.p.A.
- Data4 grudnia 2025
- Cena wywoławcza231 $
Lot 1499 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza23 $
Lot 1887 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Qualche segnetto Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza1 $
Lot 1888 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Grading/Status: qSPL/SPL
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza12 $
Lot 1880 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete Colpetto Grading/Status: SPL Notes Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete - Colpetto
Nomisma Spa
- Data17 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2271 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI Sigillato FDC da Marco Esposito Grading/Status: FDC
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Data9 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 827 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 P “PROVA” Roma, Fascio. Ni gr. 10,14 Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio con scure a d.; a d., in alto, la lettera P. P. P. 249; Lanfranco 146; Luppino PP193 (R3); Mont. 289. Rara. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Data9 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 826 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 741; Gig. 105. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Art-Rite S.r.l.
- Data25 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 210 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 2 lire 1923, Roma. Nickel, 10,01 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 105 q.FDC
ACM Aste srl
- Data19 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 707 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 Lire 1923. Ni. Gig 105. Peso gr. 9,98. Diametro mm. 29. qSPL. Grading/Status: qSPL Material Ni
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 338 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Sigillata Numismatica Ferrarese Grading/Status: FDC Notes Sigillata Numismatica Ferrarese
Stack's Bowers
- Data5 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 47202 ITALY. 2 Lire, 1923-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-61. KM-63. Estimate: $40 - $60. Provenance: From the Dr. Michael Vale Collection. To view all items from the Dr. Michael Vale Collection, click here. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Savoca Numismatik
- Data2 sierpnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 789 Italy. AD 1923. 2 Lire 1923 10 g Very Fine
Nomisma Spa
- Data1 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1296 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI Grading/Status: qFDC
Bolaffi S.p.A.
- Data5 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1488 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littoro con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
Savoca Numismatik
- Data31 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 729 Italy. AD 1923. 2 Lire NI 29 mm, 10,10 g Very Fine