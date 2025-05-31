Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 855
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    46 $
Lot 855 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Busto a testa nuda a d. R/Fascio con data e valore - Ni - P.741 SPL+
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 856
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    32 $
Lot 856 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.741 SPL+
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 904
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    208 $
Lot 904 SAVOIA - REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO LIRE 2 - 1923 PROVA -D/Busto del re a d. R/Il fascio littorio con sopra il valore la scritta PROVA - Ni - PP.250 MOLTO RARA FDC
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1500
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    4 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    231 $
Lot 1500 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova di Stampa - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA DI STAMPA - gr. 10,00 - Rara - q.FDC (Gig. n. P38) (Mont. n. 160) (Pag. Prove n. 251) (Luppino n. PP194bis)
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1498
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    4 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    231 $
Lot 1498 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo la lettera P - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P36) (Mont. n. 158) (Pag. Prove n. 249) (Luppino n. PP193)
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1499
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    4 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    231 $
Lot 1499 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1887Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1887
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    23 $
Lot 1887 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Qualche segnetto Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1888Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1888
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    1 $
Lot 1888 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Grading/Status: qSPL/SPL
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1880Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1880
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    12 $
Lot 1880 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete Colpetto Grading/Status: SPL Notes Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete - Colpetto
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2271Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2271
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2271 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI Sigillato FDC da Marco Esposito Grading/Status: FDC
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 827
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 827 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 P “PROVA” Roma, Fascio. Ni gr. 10,14 Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio con scure a d.; a d., in alto, la lettera P. P. P. 249; Lanfranco 146; Luppino PP193 (R3); Mont. 289. Rara. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 826
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 826 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 741; Gig. 105. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 112 - Numismatics, Lot 210
Art-Rite S.r.l.
  • Data
    25 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 210 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 2 lire 1923, Roma. Nickel, 10,01 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 105 q.FDC
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 707Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 707
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 707 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 Lire 1923. Ni. Gig 105. Peso gr. 9,98. Diametro mm. 29. qSPL. Grading/Status: qSPL Material Ni
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 338Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 338
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 338 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Sigillata Numismatica Ferrarese Grading/Status: FDC Notes Sigillata Numismatica Ferrarese
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Stack's Bowers, Summer 2025 Global Showcase Auction: Session J: Internet Only: World Coins Part 4: Greece to Mixed Lots - Lots 47001-47732, Lot 47202Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Stack's Bowers, Summer 2025 Global Showcase Auction: Session J: Internet Only: World Coins Part 4: Greece to Mixed Lots - Lots 47001-47732, Lot 47202
Stack's Bowers
  • Data
    5 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 47202 ITALY. 2 Lire, 1923-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-61. KM-63. Estimate: $40 - $60. Provenance: From the Dr. Michael Vale Collection. To view all items from the Dr. Michael Vale Collection, click here. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 789
Savoca Numismatik
  • Data
    2 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 789 Italy. AD 1923. 2 Lire 1923 10 g Very Fine
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1296Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1296
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1296 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI  Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lot 1488
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    5 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1488 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littoro con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
Włochy 2 liry 1923 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 271 | Blue, Lot 729
Savoca Numismatik
  • Data
    31 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 729 Italy. AD 1923. 2 Lire NI 29 mm, 10,10 g Very Fine
