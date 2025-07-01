Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza23 $
Lot 1885 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza23 $
Lot 3754 LOTTI - Savoia 2 lire 1916 (SPL graffio al R/) e lira 1917 (qFDC, patinata) - Lotto di 2 monete Grading/Status: SPL÷qFDC
Sima Srl
- Data25 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1410 REGNO D’ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1916 Quadriga Briosa. Gig. 103 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+
Numismatik Zöttl
- Data18 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 719 Vittorio Emanuele III. Königreich Italien. 2 Lire, 1916. 10,00g Schön 57 vz
Katz Auction
- Data20 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 984 Italy 2 Lire 1916 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.98 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Numismatica Ferrarese
- Data13 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1116 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga briosa 1916 - Ag - Gigante 103 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Roccaro Collezioni
- Data13 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 177 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 2 lire 1916 quadriga briosa, Ag, Rif. Gig. 103 - Rarità C Grading/Status: BB
Coins NB
- Data12 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1655 Italy Kingdom 1916 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (10923056) 9.99g XF KM 55 Estimate: 20 EUR
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2645 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2646 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Segnetto al bordo Grading/Status: qFDC Notes Segnetto al bordo
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2647 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Sigillata Maurizio Grangia Grading/Status: qSPL Notes Sigillata Maurizio Grangia
Savoca Numismatik
- Data6 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 600 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 10 g Good Extremely Fine
Katz Auction
- Data16 sierpnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 991 Italy 2 Lire 1916 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC/UNC
17 Auctions
- Data15 sierpnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 134 Włochy. 1916 2 Lire R Rzym Opis pozycji Stan zachowania: UNC-
Savoca Numismatik
- Data2 sierpnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 783 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 10 g Good Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Data12 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 683 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 mm, 10 g Nearly Uncirculated
Numismatik Zöttl
- Data5 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 738 Vittorio Emanuele III. Königreich Italien. 2 Lire, 1916. 10,00g Schön 57 vz
Nomisma Spa
- Data1 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1283 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: BB
Nomisma Spa
- Data1 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1281 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: SPL+
Nomisma Spa
- Data1 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1282 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: SPL