Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1885Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1885
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    23 $
Lot 1885 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Grading/Status: SPL+
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 3754Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 3754
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    23 $
Lot 3754 LOTTI - Savoia 2 lire 1916 (SPL graffio al R/) e lira 1917 (qFDC, patinata) - Lotto di 2 monete Grading/Status: SPL÷qFDC
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1410Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1410
Sima Srl
  • Data
    25 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1410 REGNO D’ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1916 Quadriga Briosa. Gig. 103 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III - Numismatik Zöttl, Auction 41, Lot 719
Numismatik Zöttl
  • Data
    18 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 719 Vittorio Emanuele III. Königreich Italien. 2 Lire, 1916. 10,00g Schön 57 vz
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 169, Lot 984
Katz Auction
  • Data
    20 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 984 Italy 2 Lire 1916 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.98 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1116
Numismatica Ferrarese
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1116 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga briosa 1916 - Ag - Gigante 103 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 177Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 177
Roccaro Collezioni
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 177 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 2 lire 1916 quadriga briosa, Ag, Rif. Gig. 103 - Rarità C Grading/Status: BB
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 45, Lot 1655
Coins NB
  • Data
    12 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1655 Italy Kingdom 1916 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (10923056) 9.99g XF KM 55 Estimate: 20 EUR
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2645Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2645
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2645 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2646Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2646
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2646 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Segnetto al bordo Grading/Status: qFDC Notes Segnetto al bordo
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2647Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2647
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2647 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Sigillata Maurizio Grangia Grading/Status: qSPL Notes Sigillata Maurizio Grangia
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 283 | Blue, Lot 600
Savoca Numismatik
  • Data
    6 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 600 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 10 g Good Extremely Fine
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 166, Lot 991
Katz Auction
  • Data
    16 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 991 Italy 2 Lire 1916 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC/UNC
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 134Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lot 134
17 Auctions
  • Data
    15 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 134 Włochy. 1916 2 Lire R Rzym Opis pozycji Stan zachowania: UNC-
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 783
Savoca Numismatik
  • Data
    2 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 783 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 10 g Good Extremely Fine
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 277 | Blue, Lot 683
Savoca Numismatik
  • Data
    12 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 683 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 mm, 10 g Nearly Uncirculated
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III - Numismatik Zöttl, Auction 38, Lot 738
Numismatik Zöttl
  • Data
    5 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 738 Vittorio Emanuele III. Königreich Italien. 2 Lire, 1916. 10,00g Schön 57 vz
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1283Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1283
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1283 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: BB
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1281Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1281
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1281 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: SPL+
Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1282Włochy 2 liry 1916 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1282
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1282 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: SPL
