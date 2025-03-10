Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1884Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1884
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    16 $
Lot 1884 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1915 Quadriga briosa Pag. 738; Mont. 155 AG Segnetti al ciglio Grading/Status: SPL+ Notes Segnetti al ciglio
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 174, Lot 794
Katz Auction
  • Data
    15 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 794 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1408Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1408
Sima Srl
  • Data
    25 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1408 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1915 Quadriga Briosa. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+/QFDC
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 169, Lot 983
Katz Auction
  • Data
    20 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 983 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.94 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with minor hairlines
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1115
Numismatica Ferrarese
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1115 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga briosa 1915 - Ag - Gigante 102 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2643Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2643
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2643 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1915 Quadriga briosa Pag. 738; Mont. 155 AG Segnetto al ciglio Grading/Status: qFDC/FDC Notes Segnetto al ciglio
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 277 | Blue, Lot 682
Savoca Numismatik
  • Data
    12 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 682 Italy. AD 1915. 2 Lire 1915 mm, 10 g Nearly Uncirculated
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 161, Lot 861
Katz Auction
  • Data
    18 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 861 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.99 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 161, Lot 860
Katz Auction
  • Data
    18 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 860 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.02 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC, mint luster remains
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 543
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Data
    6 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 543 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1915 QUADRIGA BRIOSA 7,40 GR. SPL (FALSA)
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 544
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Data
    6 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 544 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1915 QUADRIGA BRIOSA AG. 9,95 GR. BB/BB+
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Tauler & Fau Subastas, Auction 156, Lot 2389Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Tauler & Fau Subastas, Auction 156, Lot 2389
Tauler & Fau Subastas
  • Data
    21 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2389 ★ NGC - MS 64 ★ Italy. Vittorio Emanuele III. 2 lire. 1915. Rome. R. (Km-55). (Pagani-740). (Mont-157). Ag. 9,94 g. Lightly toned. Original luster. Slabbed by NGC as MS 64. Est...150,00. Spanish description: Italia. Vittorio Emanuele III. 2 lire. 1915. Roma. R. (Km-55). (Pagani-740). (Mont-157). Ag. 9,94 g. Ligeros tono en las periferias. Brillo original. Encapsulada por NGC como MS 64. Est...150,00.
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 37, Lot 1292
Coins NB
  • Data
    11 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1292 Italy Kingdom 1915 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (7947783) 9.99g AU KM 55 Estimate: 30 EUR
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5065Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5065
Nomisma Spa
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 5065 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 e 1916 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB-qSPL
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5064Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5064
Nomisma Spa
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 5064 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 e 1916 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB-qSPL
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5063Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5063
Nomisma Spa
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 5063 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 - Nomisma 1164 AG Splendida patina Grading/Status: SPL
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5066Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5066
Nomisma Spa
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 5066 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 e 1916 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB-BB+
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5061Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5061
Nomisma Spa
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 5061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 - Nomisma 1164 AG In slab NGC MS 63 8184907-004 Grading/Status: MS 63
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 460Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 460
Scuotto Numismatica & ...
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 460 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 lire 1915 Quadriga. Ar, gr. 10. Pagani 738. FDC. Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lot 386Włochy 2 liry 1915 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lot 386
Pesek Auctions
  • Data
    10 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 386 Włochy, 2 Lire 1915, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele III. Nominał : 2 liry Rok : 1915 Mennica : Rzym Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 55 Klasa : VF+ Uwaga dotycząca jakości : stonowana
