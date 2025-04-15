Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - 17 Auctions, Aukcja 28: Monety, banknoty i pocztówki z Polski i świata - ostatnia aukcja w 2025 roku , Lot 104Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - 17 Auctions, Aukcja 28: Monety, banknoty i pocztówki z Polski i świata - ostatnia aukcja w 2025 roku , Lot 104
17 Auctions
  • Data
    3 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    1 $
Lot 104 Włochy. 1914 2 Lire R Rzym Srebro Opis pozycji Stan zachowania: XF 9,97 grama
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1880Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1880
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    12 $
Lot 1880 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete Colpetto Grading/Status: SPL Notes Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete - Colpetto
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 825
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 825 REGNO D’ITALIA Prove e Progetto di Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 2 Lire 1914 PROVA, sabbiata, Esperimento di patinatura. Ag gr. 9,95 Dr. Semibusto del sovrano in uniforme con il collare, a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Quattro cavalli scalpitanti trainano un cocchio, ornato da fiori e FERT, su cui poggia l’Italia rappresentata da una figura di donna con scudo e ramo d’ulivo; sopra, PROVA. P. P. - ; Sim. 118a; Luppino ART57 (R4); Mont. 275. Rarissima. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: D. Calandra (diritto e rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1407Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1407
Sima Srl
  • Data
    25 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1407 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1914 Quadriga Briosa. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QSPL
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 47, Lot 1612
Coins NB
  • Data
    10 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1612 Italy Kingdom 1914 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (10390007) 9.99g XF KM 55 Estimate: 20 EUR
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 171, Lot 660
Katz Auction
  • Data
    10 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 660 Italy 2 Lire 1914 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.02 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with full mint luster and minor hairlines
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 171, Lot 661
Katz Auction
  • Data
    10 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 661 Italy 2 Lire 1914 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.96 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+ with luster and hairlines.
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2641Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2641
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2641 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 778
Savoca Numismatik
  • Data
    2 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 778 Italy. AD 1914. 2 Lire 1914 10 g Good Extremely Fine
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 777
Savoca Numismatik
  • Data
    2 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 777 Italy. AD 1914. 2 Lire 1914 10 g Uncirculated
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 42, Lot 360
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    19 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 360 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Roma. 2 lire 1914. AR 10 g , 27 mm. D/ VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA, TESTA A DESTRA. R/ l'Italia su quadriga. Gig. 101. BB
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 277 | Blue, Lot 681
Savoca Numismatik
  • Data
    12 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 681 Italy. AD 1914. 2 Lire 1914 mm, 10 g Nearly Uncirculated
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 42, Lot 1217
Coins NB
  • Data
    11 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1217 Italy Kingdom 1914 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (10390007) 9.98g AU KM 55 Estimate: 20 EUR
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1278Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1278
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1278 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1914 - Nomisma 1163 AG Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1279Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1279
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1279 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1914 - Nomisma 1163 AG Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1996Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1996
InAsta S.p.A.
  • Data
    30 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1996 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Segnetti Grading/Status: SPL+ Notes Segnetti
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1998Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1998
InAsta S.p.A.
  • Data
    30 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1998 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914÷16 Quadriga Briosa AG 3 monete Grading/Status: med. SPL Notes 3 monete -
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Stack's Bowers, June 2025 Hong Kong (SAR) Collectors Choice Online Auction: Chinese &amp; Asian Coins: Session 3: World Coins Part 2 - Lots 33001-34124, Lot 33314Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Stack's Bowers, June 2025 Hong Kong (SAR) Collectors Choice Online Auction: Chinese &amp; Asian Coins: Session 3: World Coins Part 2 - Lots 33001-34124, Lot 33314
Stack's Bowers
  • Data
    25 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 33314 ITALY. 2 Lire, 1914-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-64. KM-55. Estimate: $100 - $200. Click here for certification details from PCGS. 1914-R年義大利2里拉。羅馬造幣廠。
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 161, Lot 859
Katz Auction
  • Data
    18 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 859 Italy 2 Lire 1914 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.97 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 530Włochy 2 liry 1914 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 530
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 530 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. P.P. 241; Mont. 274 RRR AG Prova Grading/Status: FDC Notes Prova -
