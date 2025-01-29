Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1878Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1878
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    75 $
Lot 1878 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1404Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1404
Sima Srl
  • Data
    25 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1404 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1912 Quadriga Veloce. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: MB-BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lot 1426
Bertolami Fine Art
  • Data
    15 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1426 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1912 quadriga veloce. Gig. 99; Ag; 10gr. Grading/Status: BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lot 1425
Bertolami Fine Art
  • Data
    15 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1425 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1912 quadriga veloce. Gig. 99; Ag; 10gr. Grading/Status: BB/SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1112
Numismatica Ferrarese
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1112 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga veloce 1912 - Ag - Gigante 99 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2639Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2639
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2639 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 335Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 335
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 335 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Delicata patina su fondi brillanti Grading/Status: qFDC Notes Delicata patina su fondi brillanti
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 775
Savoca Numismatik
  • Data
    2 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 775 Italy. AD 1912. 2 Lire 1912 10 g Good Very Fine
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1272Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1272
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1272 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 e 1912 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1992Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1992
InAsta S.p.A.
  • Data
    30 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1992 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1991Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1991
InAsta S.p.A.
  • Data
    30 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1991 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2508Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2508
San Martino
  • Data
    8 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2508 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1912, Ag, gr. 10,03, C, GIG 99 , Grading/Status: BB+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III - BAC Numismatics, Auction 67, Lot 572
BAC Numismatics
  • Data
    27 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 572 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1912 R. Silber. KM 46. Fast Vorzüglich
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2410Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2410
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2410 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2412Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2412
InAsta S.p.A.
  • Data
    15 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2412 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: bel BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 258 | Blue, Lot 1045
Savoca Numismatik
  • Data
    8 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1045 Italy. AD 1912. 2 Lire 1912 mm, 10 g Very Fine
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2299Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2299
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2299 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB+/qSPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2298Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2298
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2298 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 149, Lot 1886
Katz Auction
  • Data
    8 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1886 Italy 2 Lire 1912 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.95 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF/XF+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1912 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 19, Lot 764
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Data
    29 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 764 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. 2 Lire 1912 Roma, Quadriga veloce. Ag Dr. Semibusto del sovrano in uniforme con il collare a testa scoperta rivolto a d. e circondato da due cerchi di perline. Rv. Quattro cavalli scalpitanti trainano un cocchio, ornato da fiori e FERT, su cui poggia l’Italia rappresentata da una figura di donna con scudo e ramo d’ulivo. Pag. 735; Gig. 99. Grading/Status: BB Notes Autore: D. Calandra (diritto e rovescio); incisore: L. Giorgi (rovescio).The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
Podobne
Więcej informacji