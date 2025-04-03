Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
- Data7 grudnia 2025
- Cena wywoławcza149 $
Lot 225 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 2 Lire 1911. 27.0 mm. Silber / Silver. Gigante 98. 9.95 g. Einige Kratzer / Some Scratches. Vorzüglich / Extremely fine.
San Martino
- Data6 grudnia 2025
- Cena wywoławcza577 $
Lot 277 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag, gr. 10, RR, Gig. 98 Grading/Status: SPL
Bolaffi S.p.A.
- Data4 grudnia 2025
- Cena wywoławcza577 $
Lot 1573 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Quadriga Veloce 1911 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga veloce a sinistra - gr. 10,00 - Rara - SPL (Bol. n. R45) (Gig. n. 98) (Mont. n. 149) (Pag. n. 734)
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza92 $
Lot 1876 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Segnetti Grading/Status: BB Notes Segnetti
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza23 $
Lot 1875 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Cinquantenario Pag. 736; Mont. 152 AG Grading/Status: BB+
San Martino
- Data22 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 385 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag , RR, Gig. 98 Grading/Status: BB/SPL Notes Sigillata Filisina Massimo
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2637 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Grading/Status: BB+
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 334 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 3632 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Grading/Status: qBB
Nomisma Spa
- Data5 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1948 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Delicata patina Grading/Status: SPL+
Katz Auction
- Data30 sierpnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 340 Italy 2 Lire 1911 R Key Mint NGC MS63+ KM# 46, N# 10489; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 534810 pcs; UNC with mint luster
Nomisma Spa
- Data1 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1274 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Sigillato MB+/qBB da Nummus (Pordenone) Grading/Status: MB
ACM Aste srl
- Data26 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 663 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1911 Quadriga veloce. Ag. Gig. 98. Peso gr. 9,81. Diametro mm. 27. MB. Traccia di appiccagnolo nel campo, al centro del rovescio. RR. Grading/Status: MB Material Ag
San Martino
- Data8 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2506 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag, gr. 9,96, RR, GIG 98, Grading/Status: qBB
Cambi Aste
- Data28 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 545 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1911. Quadriga veloce.Busto a d. R/ L'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga veloce. Gig. 98. Molto rara. g. 9,97. Diam. mm. 27,18. Arg. Segni di contatto. MB/BB
ACM Aste srl
- Data8 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 880 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1911 Quadriga veloce. Ag. Gig. 98. Peso gr. 9,99. Diametro mm. 27. BB. RR. Grading/Status: BB Material Ag
Varesi
- Data6 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 993 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1911 "Quadriga", Roma MIR 1140c Pagani 734 Cu 10,00 g 27 RR BB
Katz Auction
- Data16 kwietnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 797 Italy 2 Lire 1911 R Key Mint NGC MS63+ KM# 46, N# 10489; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 534810 pcs; UNC with mint luster
Nomisma Spa
- Data10 kwietnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 918 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Grading/Status: SPL+
GMA Numismatica Napoli srl
- Data3 kwietnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 570 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 2 Lire 1911. AG. Gig.98. RR Grading/Status: SPL Notes Diritti d'Asta: 18%