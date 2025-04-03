Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III - Münzenhandlung Erwin Dietrich AG, 9. Online-Auktion, Lot 225
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Data
    7 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    149 $
Lot 225 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 2 Lire 1911. 27.0 mm. Silber / Silver. Gigante 98. 9.95 g. Einige Kratzer / Some Scratches. Vorzüglich / Extremely fine.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, Auction n.7, Lot 277Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, Auction n.7, Lot 277
San Martino
  • Data
    6 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    577 $
Lot 277 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag, gr. 10, RR, Gig. 98 Grading/Status: SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1573
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    4 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    577 $
Lot 1573 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Quadriga Veloce 1911 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga veloce a sinistra - gr. 10,00 - Rara - SPL (Bol. n. R45) (Gig. n. 98) (Mont. n. 149) (Pag. n. 734)
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1876Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1876
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    92 $
Lot 1876 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Segnetti Grading/Status: BB Notes Segnetti
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1875Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1875
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    23 $
Lot 1875 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Cinquantenario Pag. 736; Mont. 152 AG Grading/Status: BB+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 385Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, E-Live Auction 6, Lot 385
San Martino
  • Data
    22 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 385 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag , RR, Gig. 98 Grading/Status: BB/SPL Notes Sigillata Filisina Massimo
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2637Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2637
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2637 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Grading/Status: BB+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 334Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 334
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 334 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Grading/Status: FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3632Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3632
Nomisma Spa
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3632 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Grading/Status: qBB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1948Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1948
Nomisma Spa
  • Data
    5 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1948 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Delicata patina Grading/Status: SPL+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, Premium Auction 165, Lot 340
Katz Auction
  • Data
    30 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 340 Italy 2 Lire 1911 R Key Mint NGC MS63+ KM# 46, N# 10489; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 534810 pcs; UNC with mint luster
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1274Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1274
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1274 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Sigillato MB+/qBB da Nummus (Pordenone) Grading/Status: MB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 663Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 663
ACM Aste srl
  • Data
    26 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 663 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1911 Quadriga veloce. Ag. Gig. 98. Peso gr. 9,81. Diametro mm. 27. MB. Traccia di appiccagnolo nel campo, al centro del rovescio. RR. Grading/Status: MB Material Ag
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2506Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2506
San Martino
  • Data
    8 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2506 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag, gr. 9,96, RR, GIG 98, Grading/Status: qBB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lot 545
Cambi Aste
  • Data
    28 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 545 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1911. Quadriga veloce.Busto a d. R/ L'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga veloce. Gig. 98. Molto rara. g. 9,97. Diam. mm. 27,18. Arg. Segni di contatto. MB/BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 880Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 880
ACM Aste srl
  • Data
    8 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 880 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1911 Quadriga veloce. Ag. Gig. 98. Peso gr. 9,99. Diametro mm. 27. BB. RR. Grading/Status: BB Material Ag
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 85, Lot 993
Varesi
  • Data
    6 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 993 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1911 "Quadriga", Roma MIR 1140c Pagani 734 Cu 10,00 g 27 RR BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, Premium Auction 150, Lot 797
Katz Auction
  • Data
    16 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 797 Italy 2 Lire 1911 R Key Mint NGC MS63+ KM# 46, N# 10489; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 534810 pcs; UNC with mint luster
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 918Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 918
Nomisma Spa
  • Data
    10 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 918 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Grading/Status: SPL+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 570Włochy 2 liry 1911 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 570
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    3 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 570 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 2 Lire 1911. AG. Gig.98. RR Grading/Status: SPL Notes Diritti d'Asta: 18%
Podobne
Więcej informacji