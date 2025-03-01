Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 850
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    127 $
Lot 850 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1910 - Quadriga veloce -D/Busto con testa nuda a d. R/Italia su quadriga veloce a s. - Ar - P.733 RARA BB+
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, Auction n.7, Lot 276Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, Auction n.7, Lot 276
San Martino
  • Data
    6 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    254 $
Lot 276 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 9,97, R, Gig. 97 Grading/Status: BB-SPL
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1872Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1872
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    35 $
Lot 1872 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qBB
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 46, Lot 1275
Coins NB
  • Data
    26 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1275 Italy Kingdom 1910 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (718670) 9.95g XF KM 46 Estimate: 75 EUR
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Lot 344Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Lot 344
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    20 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 344 Regno D'Italia Vittorio Emanuele III (1900- 1943) 2 lire Quadriga veloce 1910 ROMA. Gig. 97 RARO AR
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 702Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 702
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 702 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1910 Quadriga veloce. Ag. Gig. 97. Peso gr. 9,93. Diametro mm. 27,00. BB. R. Grading/Status: BB Material Ag
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2634Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2634
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2634 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Colpetto Grading/Status: qBB Notes Colpetto
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3631Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3631
Nomisma Spa
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3631 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG Segnetto al D/, leggermente lucidata
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2633Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2633
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2633 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qSPL
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Lot 946
Artemide Aste s.r.l.
  • Data
    6 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 946 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1910. Pag. (decimali) 733; MIR (Savoia) 1140b. AG. 9.97 g. 27.5 mm. R. Colpetti sul ciglio. qBB.
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1273Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1273
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1273 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Lucidata. Graffi e colpetti sul bordo Grading/Status: BB
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1986Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1986
InAsta S.p.A.
  • Data
    30 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1986 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qBB
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lot 412Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lot 412
Nomisma Aste
  • Data
    9 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 412 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG Grading/Status: SPL-FDC
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2505Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2505
San Martino
  • Data
    8 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2505 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 9,78, R, GIG 97, Grading/Status: BB/SPL
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2504Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2504
San Martino
  • Data
    8 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2504 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 10, R, GIG 97, Grading/Status: MB
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 879Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 879
ACM Aste srl
  • Data
    8 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 879 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1910 Quadriga veloce. Ag. Gig. 97. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. Patina. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Lot 209Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Lot 209
Roccaro Collezioni
  • Data
    29 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 209 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 2 lire 1910 quadriga veloce, Ag Rif. Gig. 97 - Rarità R Grading/Status: qBB
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 917Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 917
Nomisma Spa
  • Data
    10 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 917 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5049Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5049
Nomisma Spa
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 5049 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, Auction n.4, Lot 578Włochy 2 liry 1910 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, Auction n.4, Lot 578
San Martino
  • Data
    1 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 578 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr (10,00), R, Gigante 97, BB+. Grading/Status: BB+
