Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 849
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    104 $
Lot 849 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1908 - Quadriga - D/Busto con testa a d. R/Quadriga a s. - Ar - P.732 qFDC/FDC
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2632Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2632
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2632 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1272Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1272
Nomisma Spa
  • Data
    1 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1272 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 e 1912 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1984Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1984
InAsta S.p.A.
  • Data
    30 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1984 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2503Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2503
San Martino
  • Data
    8 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2503 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1908, Ag, gr. 10,04, C, GIG 96, Grading/Status: SPL
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2502Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2502
San Martino
  • Data
    8 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2502 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1908, Ag, gr. 9,91, C, GIG 96, Grading/Status: MB
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 158, Lot 876
Katz Auction
  • Data
    14 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 876 Italy 2 Lire 1908 R KM# 46, N# 10489; Silver 10.03 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC/UNC with mint luster
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 916Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 916
Nomisma Spa
  • Data
    10 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 916 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG R Grading/Status: FDC
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Lot 1360
H.D. Rauch
  • Data
    25 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1360 Königreich Italien.   2 Lire 1908 R, Rom Gig. 96; Pag. 732 vzgl.+ (D)
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5048Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5048
Nomisma Spa
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 5048 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG Grading/Status: MB
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 496Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 496
Nomisma Aste
  • Data
    11 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 496 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG Graffietti. Grading/Status: qSPL
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lot 819
Hatria Numismatica
  • Data
    18 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 819 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1908 Ag. Gigante, 96. MB+
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2530Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2530
InAsta S.p.A.
  • Data
    7 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2530 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: qSPL
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2529Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2529
InAsta S.p.A.
  • Data
    7 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2529 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: FDC
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2532Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2532
InAsta S.p.A.
  • Data
    7 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: bel BB
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2531Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2531
InAsta S.p.A.
  • Data
    7 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2531 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 138, Lot 1787
Katz Auction
  • Data
    27 września 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1787 Italy 2 Lire 1908 R KM# 46, N# 10489; Silver; Vittorio Emanuele III; XF
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Lot 2441
InAsta S.p.A.
  • Data
    17 czerwca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2441 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG qSPL
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Lot 2442
InAsta S.p.A.
  • Data
    17 czerwca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2442 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG qBB/BB
Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, Auction n.1, Lot 684Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, Auction n.1, Lot 684
San Martino
  • Data
    30 maja 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 684 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1908. Ag. Gr. 10,04. Gig#96. Grading/Status: qSPL
