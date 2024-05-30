Włochy 2 liry 1908 Wiktor Emanuel III
Thesaurus s.r.l.
- Data10 grudnia 2025
- Cena wywoławcza104 $
Lot 849 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1908 - Quadriga - D/Busto con testa a d. R/Quadriga a s. - Ar - P.732 qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2632 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
Nomisma Spa
- Data1 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1272 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 e 1912 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Data30 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1984 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
San Martino
- Data8 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2503 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1908, Ag, gr. 10,04, C, GIG 96, Grading/Status: SPL
San Martino
- Data8 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2502 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1908, Ag, gr. 9,91, C, GIG 96, Grading/Status: MB
Katz Auction
- Data14 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 876 Italy 2 Lire 1908 R KM# 46, N# 10489; Silver 10.03 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC/UNC with mint luster
Nomisma Spa
- Data10 kwietnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 916 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG R Grading/Status: FDC
H.D. Rauch
- Data25 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1360 Königreich Italien. 2 Lire 1908 R, Rom Gig. 96; Pag. 732 vzgl.+ (D)
Nomisma Spa
- Data12 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 5048 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG Grading/Status: MB
Nomisma Aste
- Data11 stycznia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 496 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG Graffietti. Grading/Status: qSPL
Hatria Numismatica
- Data18 grudnia 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 819 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1908 Ag. Gigante, 96. MB+
InAsta S.p.A.
- Data7 października 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2530 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: qSPL
InAsta S.p.A.
- Data7 października 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2529 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Data7 października 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: bel BB
InAsta S.p.A.
- Data7 października 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2531 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Katz Auction
- Data27 września 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1787 Italy 2 Lire 1908 R KM# 46, N# 10489; Silver; Vittorio Emanuele III; XF
InAsta S.p.A.
- Data17 czerwca 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2441 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG qSPL
InAsta S.p.A.
- Data17 czerwca 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2442 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG qBB/BB
San Martino
- Data30 maja 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 684 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1908. Ag. Gr. 10,04. Gig#96. Grading/Status: qSPL