Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 848
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    46 $
Lot 848 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1907 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a s. R/Aquila araldica spiegata - Ar - P.731 qSPL/BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, Auction n.7, Lot 275Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, Auction n.7, Lot 275
San Martino
  • Data
    6 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    519 $
Lot 275 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1907, Ag, gr. [10,00], C, Gig. 95 Grading/Status: FDC ecc Notes Rara da reperirsi in questa conservazione. Perizia Luciani Luca
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1868Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1868
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    46 $
Lot 1868 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 700Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 700
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 700 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1907 Aquila sabauda. Ag. Gig. 95. Peso gr. 9,91. Diametro mm. 27. qSPL.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lot 1424
Bertolami Fine Art
  • Data
    15 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1424 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1907 aquila sabauda. Gig. 95; Ag; 10gr. Grading/Status: BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2630Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2630
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2630 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: qBB/BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 330Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 330
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 330 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Segnetti al D/ Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Segnetti al D/
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3630Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3630
Nomisma Spa
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3630 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1907 - Nomisma 1157 AG Intensa patina Grading/Status: SPL+/qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III - BAC Numismatics, Auction 70, Lot 676
BAC Numismatics
  • Data
    26 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 676 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. 2 Lire 1907 R. Silber. KM 33. Sehr schön+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 772
Savoca Numismatik
  • Data
    2 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 772 Italy. AD 1907. 2 Lire 1907 10 g Good Very Fine
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III - BAC Numismatics, Auction 69, Lot 625
BAC Numismatics
  • Data
    29 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 625 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1907 R. Silber. Mont. 146. Sehr schön
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Lot 906
Savoca Numismatik
  • Data
    5 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 906 Italy. AD 1907. 2 Lire 1907 mm, 10 g Very Fine
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 878Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 878
ACM Aste srl
  • Data
    8 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 878 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1907 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 95. Peso gr. 9,90. Diametro mm. 27. BB.  Grading/Status: BB Material Ag
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III - BAC Numismatics, Auction 66, Lot 730
BAC Numismatics
  • Data
    22 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 730 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. 2 Lire 1907 R. Silber. KM 33. Sehr schön+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III - BAC Numismatics, Auction 65, Lot 645
BAC Numismatics
  • Data
    25 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 645 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1907 R. Silber. Mont. 146. Sehr schön
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2286Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2286
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2286 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: BB/BB+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2287Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2287
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2287 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Segno sulla testa Grading/Status: BB Notes Segno sulla testa
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2288Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2288
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2288 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: qBB/BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2285Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2285
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2285 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1907 Wiktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 32, Lot 870
Coins NB
  • Data
    17 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 870 Italy Kingdom 1907 R 2 Lire - Victor Emmanuel III Silver (.835) Rome Mint (1245450) 9.81g VF KM 33 Estimate: 40 EUR
Podobne
Więcej informacji