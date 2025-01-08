Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 749Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 749
Nomisma Aste
  • Data
    14 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    346 $
Lot 749 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG In slab NGC MS 64 n° 2800712-005. Grading/Status: MS 64
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 846
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    35 $
Lot 846 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1906 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a d. R/Aquila sabauda - Ar - P.730 BB+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 845
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    10 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    58 $
Lot 845 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1906 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a d. R/Aquila sabauda - Ar - P.730 SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1866Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1866
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    23 $
Lot 1866 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qBB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1865Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1865
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    29 $
Lot 1865 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 792Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 792
Nomisma Aste
  • Data
    22 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    288 $
Lot 792 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Minimi contatti. Grading/Status: FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2267Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2267
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2267 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2265Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2265
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 430
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 430 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1906 "Aquila Sabauda". Ag. Gig.94. qSPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2628Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2628
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2628 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qBB/BB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2627Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2627
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2627 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qSPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 771
Savoca Numismatik
  • Data
    2 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 771 Italy. AD 1906. 2 Lire 1906 10 g Nearly Extremely Fine
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2498Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2498
San Martino
  • Data
    8 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2498 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1906, Ag, gr. 9,89, C, GIG 94, Grading/Status: MB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 877Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 877
ACM Aste srl
  • Data
    8 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 877 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1906 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 94. Peso gr. 9,95. Diametro mm. 27. qSPL. Patina. Colpetto al bordo. Grading/Status: qSPL Material Ag
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 458Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 458
Scuotto Numismatica & ...
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 458 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 lire 1906. Ar, gr. 10. Pagani 730. Sigillata Testa.. QFDC-FDC, segnetti di contatto. Grading/Status: SPL+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2283Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2283
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2283 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Lucidata Grading/Status: BB+ Notes Lucidata
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2282Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2282
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2282 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: BB-SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lot 1104Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lot 1104
Nomisma Spa
  • Data
    22 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1104 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 493Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 493
Nomisma Aste
  • Data
    11 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 493 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: SPL+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1363Włochy 2 liry 1906 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1363
ACM Aste srl
  • Data
    8 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1363 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1906 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 94. Peso gr. 9,90. Diametro mm. 27. BB. (4624) Grading/Status: BB
Podobne
Więcej informacji