Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III
Nomisma Aste
- Data14 grudnia 2025
- Cena wywoławcza288 $
Lot 748 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Grading/Status: qFDC-FDC
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza208 $
Lot 1862 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Qualche segnetto al ciglio Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto al ciglio
Nomisma Spa
- Data17 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2264 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Grading/Status: qBB
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Data9 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 428 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1905 "Aquila Sabauda" Ag. Gig. 93. C. qBB
Sima Srl
- Data25 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1388 REGNO D’ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire Aquila Sabauda 1905 Gig. 93 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB
ACM Aste srl
- Data19 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 698 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1905 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 93. Peso gr. 9,93. Diametro mm. 27. qSPL. Grading/Status: qSPL Material Ag
Nomisma Spa
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 3629 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Minimo graffietto sul collo al D/ Grading/Status: qFDC
Savoca Numismatik
- Data2 sierpnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 769 Italy. AD 1905. 2 Lire 1905 10 g Very Fine
InAsta S.p.A.
- Data30 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1980 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: meglio di MB
InAsta S.p.A.
- Data30 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1979 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: qBB/BB
Sartor Numismatica
- Data27 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 254 Savoia - Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 Aquila Sabauda - MIR 1139e Gig. 93 Ag • In slab NGC MS 63 n. 6634747-021. Grading/Status: qFDC
ACM Aste srl
- Data26 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 661 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1905 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 93. Peso gr. 9,87. BB. Colpetto al bordo. Grading/Status: BB Material Ag
Thesaurus s.r.l.
- Data11 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 870 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1905 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda a d. R/Aquila sabauda coronata - Ar - P.729 SPL+
San Martino
- Data8 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2496 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1905, Ag, gr. 10, C, GIG 93, Grading/Status: BB-SPL
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Data6 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 542 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1905 AQUILA SABAUDA AG. 10,03 GR. qSPL/SPL
InAsta S.p.A.
- Data18 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2279 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: qBB/BB
GINZA COINS CO.
- Data9 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 692 Italy, Vittorio Emanuele III 2 Lire 1905-R, KM-33. | VF
Nomisma Aste
- Data16 listopada 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1031 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG In slab NGC n° 6634747-021. Grading/Status: MS 63
Nomisma Spa
- Data21 października 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1181 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Minimo graffietto sul collo al D/ Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Data7 października 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2522 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata