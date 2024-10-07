Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III

Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 748Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 748
Nomisma Aste
  • Data
    14 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    288 $
Lot 748 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Grading/Status: qFDC-FDC
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1862Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1862
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    208 $
Lot 1862 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Qualche segnetto al ciglio Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto al ciglio
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2264Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2264
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2264 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Grading/Status: qBB
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 428
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 428 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1905 "Aquila Sabauda" Ag. Gig. 93. C. qBB
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1388Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1388
Sima Srl
  • Data
    25 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1388 REGNO D’ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire Aquila Sabauda 1905 Gig. 93 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 698Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 698
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 698 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1905 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 93. Peso gr. 9,93. Diametro mm. 27. qSPL.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3629Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3629
Nomisma Spa
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3629 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Minimo graffietto sul collo al D/ Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 769
Savoca Numismatik
  • Data
    2 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 769 Italy. AD 1905. 2 Lire 1905 10 g Very Fine
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1980Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1980
InAsta S.p.A.
  • Data
    30 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1980 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: meglio di MB
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1979Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1979
InAsta S.p.A.
  • Data
    30 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1979 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: qBB/BB
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Sartor Numismatica, Auction 5, Lot 254Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Sartor Numismatica, Auction 5, Lot 254
Sartor Numismatica
  • Data
    27 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 254 Savoia - Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 Aquila Sabauda - MIR 1139e Gig. 93 Ag • In slab NGC MS 63 n. 6634747-021. Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 661Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 661
ACM Aste srl
  • Data
    26 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 661 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1905 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 93. Peso gr. 9,87. BB. Colpetto al bordo. Grading/Status: BB Material Ag
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.25 «Lucilla», Lot 870
Thesaurus s.r.l.
  • Data
    11 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 870 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1905 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda a d. R/Aquila sabauda coronata - Ar - P.729 SPL+
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2496Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2496
San Martino
  • Data
    8 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2496 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1905, Ag, gr. 10, C, GIG 93, Grading/Status: BB-SPL
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 542
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Data
    6 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 542 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1905 AQUILA SABAUDA AG. 10,03 GR. qSPL/SPL
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2279Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2279
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2279 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: qBB/BB
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III - GINZA COINS CO., Auction No. 121, Lot 692
GINZA COINS CO.
  • Data
    9 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 692 Italy, Vittorio Emanuele III 2 Lire 1905-R, KM-33. | VF
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 1031Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 1031
Nomisma Aste
  • Data
    16 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1031 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG In slab NGC n° 6634747-021. Grading/Status: MS 63
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Lot 1181Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Lot 1181
Nomisma Spa
  • Data
    21 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1181 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Minimo graffietto sul collo al D/ Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2522Włochy 2 liry 1905 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lot 2522
InAsta S.p.A.
  • Data
    7 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2522 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
