Włochy 2 liry 1902 Wiktor Emanuel III
San Martino
- Data6 grudnia 2025
- Cena wywoławcza577 $
Lot 272 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1902, Ag, gr. [10,00], R, Gig. 90 Grading/Status: SPL+/qFDC
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza75 $
Lot 1858 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: qBB
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza69 $
Lot 1859 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Tracce di spazzolatura Grading/Status: meglio di MB Notes Tracce di spazzolatura
Scuotto Numismatica & ...
- Data20 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 499 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1902. Ag gr.10 Gigante 90 R. Intensa patina da vecchia raccolta. Grading/Status: QFDC/FDC
ACM Aste srl
- Data19 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 697 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1902 Aquila sabauda. Ag. Gig. 90. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27,00. qSPL. Pulita. R. Grading/Status: qSPL Material Ag
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2620 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB+/qSPL
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 325 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Colpetti Grading/Status: qSPL Notes Colpetti
InAsta S.p.A.
- Data30 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1978 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: qBB
San Martino
- Data8 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2492 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1902, Ag, gr. 10, R, GIG 90, Grading/Status: BB
Bolaffi S.p.A.
- Data5 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1425 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Aquila Sabauda 1902 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 10,00 - Rara - SPL (Bol. n. R33) (Gig. n. 92) (Mont. n. 143) (Pag. n. 728)
Heritage Auctions Europe
- Data23 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 8443 Italy - Kingdom - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 2 Lire 1902-R (KM33, Gig.90) - Obv: Head right / Rev: Crowned eagle Savoy shield - XF
ACM Aste srl
- Data8 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 875 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1902 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 90. Peso gr. 9,91. Diametro mm. 27. BB. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: BB Material Ag
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Data6 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 541 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1902 AQUILA SABAUDA AG. 9,97 GR. BB+
Scuotto Numismatica & ...
- Data12 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 456 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 Lire Aquila Sabauda 1902 - Zecca: Roma - Gig 90. R. Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto, Buon BB Grading/Status: BB
Nomisma Spa
- Data12 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 5043 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1902 - Nomisma 1152 AG R Sigillata BB+/SPL da Roberto Pedoni Grading/Status: BB+
Nomisma Spa
- Data12 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 5044 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1902 - Nomisma 1152 AG R Sigillata BB da Emilio Tevere Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Data18 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2276 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: MB-BB
InAsta S.p.A.
- Data18 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2275 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Data18 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2274 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB/BB+
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Data14 stycznia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 767 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1902 AQUILA SABAUDA R AG. 9,92 GR. BB