Włochy 2 liry 1897 Humbert I
Nomisma Aste
- Data15 grudnia 2025
- Cena wywoławcza104 $
Lot 2028 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza23 $
Lot 1780 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1897 Pag. 598; Mont. 43 AG Colpetto - Sigillata Paolo Gabriele Grading/Status: BB+ Notes Colpetto - Sigillata Paolo Gabriele
Nomisma Spa
- Data17 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2218 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Graffietto al R/ Grading/Status: BB+
Sima Srl
- Data25 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1326 REGNO D’ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 2 Lire 1897. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QBB
Nomisma Spa
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 3598 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: BB-SPL
Nomisma Spa
- Data5 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1875 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Splendida patina Grading/Status: SPL+
Numismatica Italia
- Data1 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 417 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 2 Lire - IInd type OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1897 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-2 within a wreath - below R Date : 1897 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 27,07 Weight [g] : 9,85 Rarity : C Conservation : VF/VF+ Bibliographical references : KM 23, Gigante 32, Cudazzo 1215b INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Inasta E111, L3224, 15/04/2024 - VF - 17 (Hammer Price) NOTES : Ancient polishing. O.: tiny scratches - little hits on the rim
Nomisma Spa
- Data1 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1205 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Data1 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1206 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: BB+
Sartor Numismatica
- Data27 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 239 Savoia - Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - MIR 1102b Gig. 32 Ag • In slab NGC MS 64 n. 6287045-006. Grading/Status: FDC
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
- Data17 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1111 Włochy, 2 lire 1897 Opis pozycji Stan zachowania: 2
Nomisma Aste
- Data24 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 824 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG In Slab NGC MS 64 n° 2113048-015. Magnifico esemplare. Grading/Status: MS 64
ACM Aste srl
- Data8 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 853 Umberto I. 1878-1900. 2 Lire 1897. Ag. Gig. 32. Peso gr. 9,94. Diametro mm. 27. qBB. Grading/Status: qBB Material Ag
Varesi
- Data6 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 981 UMBERTO I (1878-1900) 2 Lire 1897 Roma MIR 1102b Pagani 598 Ag 9,98 g 27 mm q.FDC
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Data6 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 503 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1897 ROMA AG. 9,88 GR. BB
Roccaro Collezioni
- Data29 kwietnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 189 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1897, Roma, Ag, Rif. Gig. 32 - Rarità C Grading/Status: BB
St James’s Auctions
- Data15 kwietnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 318 Italy, 2 Lire, 1897 (Rome), Umberto I (1878-1900), bare head with bushy moustache right, rev. crowned shield with cross at centre, denomination ‘2L’ split by shield, wreath surrounding (KM.23), certified and graded by NGC as Mint State 66 plus, perfect strike and centering with high beaded rims, lustrous with pleasing silvery gold toning—a very special example of this short-lived style
Nomisma Spa
- Data12 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 4990 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: SPL+
Nomisma Spa
- Data12 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 4991 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Lucidata Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Data18 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2192 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1897 Pag. 598; Mont. 43 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto