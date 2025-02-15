Włochy 2 liry 1887 Humbert I

Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2024Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2024
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    208 $
Lot 2024 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Segnetto al bordo. Grading/Status: SPL-FDC
Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2025Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2025
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    231 $
Lot 2025 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: SPL-FDC
Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2026Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2026
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    173 $
Lot 2026 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1779Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1779
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    29 $
Lot 1779 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1887 Pag. 597; Mont. 42 AG Grading/Status: bello SPL
Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 724Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 724
Nomisma Aste
  • Data
    22 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    173 $
Lot 724 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 725Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 725
Nomisma Aste
  • Data
    22 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    173 $
Lot 725 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2219Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2219
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2219 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Lotto di due esemplari Grading/Status: MB-qBB
Włochy 2 liry 1887 Humbert I - Coins NB, E-Auction 48, Lot 1449
Coins NB
  • Data
    24 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1449 Italy Kingdom 1887 R 2 Lire - Umberto I Silver (.835) Rome Mint (7500000) 9.98g XF KM 23 Estimate: 30 EUR
Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2545Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2545
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2545 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1887 Pag. 597; Mont. 42 AG Patinata Grading/Status: BB-SPL Notes Patinata
Włochy 2 liry 1887 Humbert I - Savoca Numismatik , Online Auction 281 | Blue, Lot 1071
Savoca Numismatik
  • Data
    30 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1071 Italy. AD 1887. 2 Lire 1887 10 g Very Fine
Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Awers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 6, Lot 108Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Rewers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 6, Lot 108
Roccaro Collezioni
  • Data
    28 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 108 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: MB/BB
Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 644Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 644
ACM Aste srl
  • Data
    26 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 644 Umberto I. 1861-1878. 2 Lire 1887. Ag. Gig. 31. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. SPL+.  Grading/Status: SPL+ Material Ag
Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 823Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 823
Nomisma Aste
  • Data
    24 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 823 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Segnetto al bordo. Grading/Status: SPL-FDC
Włochy 2 liry 1887 Humbert I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 501
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Data
    6 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 501 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1887 ROMA AG. 9,99 GR. qSPL
Włochy 2 liry 1887 Humbert I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 502
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Data
    6 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 502 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1887 ROMA AG. 9,95 GR. BB
Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Awers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Lot 188Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Rewers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Lot 188
Roccaro Collezioni
  • Data
    29 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 188 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: MB/BB
Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4989Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4989
Nomisma Spa
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 4989 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: SPL
Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Awers monety - - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lot 385Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Rewers monety - - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lot 385
Pesek Auctions
  • Data
    10 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 385 Włochy, 2 Lire 1887, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Umberto I. Nominał : 2 liry Rok : 1887 Mennica : Rzym Waga : 9,923 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 23 Klasa : VF Uwagi dotyczące jakości : zarysowania, stonowana
Włochy 2 liry 1887 Humbert I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lot 1519
Numismatica Ferrarese
  • Data
    22 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1519 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - Lotto di 3 monete: 2 Lire 1° Tipo 1881 Ag Gigante 25 - 2 Lire 2° Tipo 1887 Ag Gigante 31 - 1 Lira 1886 Ag Gigante 37 Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Awers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Lot 163Włochy 2 liry 1887 Humbert I, Rewers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Lot 163
Roccaro Collezioni
  • Data
    15 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 163 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: BB/SPL
