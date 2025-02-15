Włochy 2 liry 1887 Humbert I
Nomisma Aste
- Data15 grudnia 2025
- Cena wywoławcza208 $
Lot 2024 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Segnetto al bordo. Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Aste
- Data15 grudnia 2025
- Cena wywoławcza231 $
Lot 2025 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Aste
- Data15 grudnia 2025
- Cena wywoławcza173 $
Lot 2026 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza29 $
Lot 1779 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1887 Pag. 597; Mont. 42 AG Grading/Status: bello SPL
Nomisma Aste
- Data22 listopada 2025
- Cena wywoławcza173 $
Lot 724 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- Data22 listopada 2025
- Cena wywoławcza173 $
Lot 725 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Data17 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2219 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Lotto di due esemplari Grading/Status: MB-qBB
Coins NB
- Data24 października 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1449 Italy Kingdom 1887 R 2 Lire - Umberto I Silver (.835) Rome Mint (7500000) 9.98g XF KM 23 Estimate: 30 EUR
InAsta S.p.A.
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 2545 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1887 Pag. 597; Mont. 42 AG Patinata Grading/Status: BB-SPL Notes Patinata
Savoca Numismatik
- Data30 sierpnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1071 Italy. AD 1887. 2 Lire 1887 10 g Very Fine
Roccaro Collezioni
- Data28 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 108 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: MB/BB
ACM Aste srl
- Data26 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 644 Umberto I. 1861-1878. 2 Lire 1887. Ag. Gig. 31. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. SPL+. Grading/Status: SPL+ Material Ag
Nomisma Aste
- Data24 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 823 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Segnetto al bordo. Grading/Status: SPL-FDC
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Data6 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 501 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1887 ROMA AG. 9,99 GR. qSPL
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Data6 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 502 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1887 ROMA AG. 9,95 GR. BB
Roccaro Collezioni
- Data29 kwietnia 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 188 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: MB/BB
Nomisma Spa
- Data12 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 4989 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: SPL
Pesek Auctions
- Data10 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 385 Włochy, 2 Lire 1887, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Umberto I. Nominał : 2 liry Rok : 1887 Mennica : Rzym Waga : 9,923 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 23 Klasa : VF Uwagi dotyczące jakości : zarysowania, stonowana
Numismatica Ferrarese
- Data22 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1519 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - Lotto di 3 monete: 2 Lire 1° Tipo 1881 Ag Gigante 25 - 2 Lire 2° Tipo 1887 Ag Gigante 31 - 1 Lira 1886 Ag Gigante 37 Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Roccaro Collezioni
- Data15 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 163 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: BB/SPL