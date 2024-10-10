Włochy 2 liry 1885 Humbert I

Włochy 2 liry 1885 Humbert I - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 395
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
    9 listopada 2025
Lot 395 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 2 lire 1885 "1° tipo" Ag. Gig. 29. R. MB
Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Awers monety - - Sima Srl, Auction 6, Lot 273Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Rewers monety - - Sima Srl, Auction 6, Lot 273
Sima Srl
    24 października 2025
Lot 273 REGNO D’ITALIA - Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 Gig.29 R AG Grading/Status: QSPL
Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Awers monety - - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Lot 339Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Rewers monety - - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Lot 339
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
    20 września 2025
Lot 339 Regno D'Italia Umberto I (1878-1900) 2 lire 1885 ROMA. Gig. 29 RARO AR BB
Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Awers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 147Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Rewers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 147
Roccaro Collezioni
    13 września 2025
Lot 147 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1885, Ag Rif. Gig. 29 - Rarità R Grading/Status: BB
Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3596Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3596
Nomisma Spa
    8 września 2025
Lot 3596 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Grading/Status: SPL-FDC
Włochy 2 liry 1885 Humbert I - Numismatica Italia, Auction 3, Lot 415
Numismatica Italia
    1 września 2025
Lot 415 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 2 Lire - Ist type OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1885 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-2 within a wreath - below R Date : 1885 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 26,95 Weight [g] : 9,72 Rarity : R Conservation : aF Bibliographical references : KM 23, Gigante 29, Cudazzo 1214e INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Inasta E112, L2346, 17/06/2024 - F+ - 30 (Hammer Price) NOTES :
Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1203Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1203
Nomisma Spa
    1 lipca 2025
Lot 1203 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Macchie e colpi al bordo diffusi Grading/Status: qBB
Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 851Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 851
ACM Aste srl
    8 maja 2025
Lot 851 Umberto I. 1861-1878. 2 Lire 1885. Ag. Gig. 29. Peso gr. 9,95. Diametro mm. 27. BB+. Colpetti al bordo. R.  Grading/Status: BB+ Material Ag
Włochy 2 liry 1885 Humbert I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 499
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
    6 maja 2025
Lot 499 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1885 ROMA R AG. 9,89 GR. BB
Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2339Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2339
InAsta S.p.A.
    15 kwietnia 2025
Lot 2339 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: meglio di MB
Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Awers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2340Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Rewers monety - - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2340
InAsta S.p.A.
    15 kwietnia 2025
Lot 2340 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: MB
Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 841Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 841
Nomisma Spa
    10 kwietnia 2025
Lot 841 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Grading/Status: qFDC
Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4988Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4988
Nomisma Spa
    12 marca 2025
Lot 4988 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Macchia al D/ e colpetti al bordo Grading/Status: qBB
Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2191Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2191
InAsta S.p.A.
    18 lutego 2025
Lot 2191 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: MB
Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2189Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2189
InAsta S.p.A.
    18 lutego 2025
Lot 2189 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Colpetti Grading/Status: qSPL/SPL Notes Colpetti
Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 474Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 474
Nomisma Aste
    11 stycznia 2025
Lot 474 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG Grading/Status: BB
Włochy 2 liry 1885 Humbert I - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lot 745
Hatria Numismatica
    18 grudnia 2024
Lot 745 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 2 lire 1885 Ag. Gigante, 29. Rara. BB
Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Awers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lot 209Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Rewers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lot 209
Roccaro Collezioni
    12 grudnia 2024
Lot 209 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1885, Roma, Ag, Rif. Gig. 29 - Rarità R Grading/Status: qBB
Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Awers monety - - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Lot 353Włochy 2 liry 1885 Humbert I, Rewers monety - - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Lot 353
Numismatica Picena SRL
    17 października 2024
Lot 353 Savoia. Umberto I re d’Italia (1878-1900). Da 2 lire 1885 AG. Pagani 595. MIR 1101e. Rara. SPL
Włochy 2 liry 1885 Humbert I - Art-Rite S.r.l., Auction 90 - Numismatics, Lot 186
Art-Rite S.r.l.
    10 października 2024
Lot 186 UMBERTO I (1878-1900) - 2 lire 1885, I tipo.Argento - 10,01 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto il collo SPERANZA. - Rovescio: Stemma crociato e coronato, con il Collare dell'Annunziata, tutto tra rami di lauro e di quercia; in alto stella raggiante.Gigante 29 Raro m.SPL
