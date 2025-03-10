Włochy 2 liry 1863 Wiktor Emanuel II
InAsta S.p.A.
- Data24 listopada 2025
- Cena wywoławcza16 $
Lot 1758 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma Pag. 506; Mont. 196 AG Grading/Status: BB
Nomisma Aste
- Data22 listopada 2025
- Cena wywoławcza923 $
Lot 696 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Di grandissima qualità, con meravigliosa patina. Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Data17 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2192 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Minimi colpetti al bordo Grading/Status: FDC
Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
- Data12 listopada 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 984 Italien-Königreich Vittorio Emanuele II. 1859/1861-1878 2 Lire 1863, N/BN-Neapel In PCGS-Slab mit der Bewertung MS62 Montenegro 196 Pagani 506 Vorzüglich-prägefrisch
Numismatica Ferrarese
- Data13 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1059 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 2 Lire Stemma 1863 - Zecca: Napoli - Ag - Gigante 56 Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Data13 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1060 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 2 Lire Stemma 1863 - Zecca: Torino - Ag - Gigante 57 Grading/Status: MB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Nomisma Spa
- Data8 września 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 3568 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1863 N Stemma - Nomisma 905 AG Minimo graffietto al D/ ma bellissimo esemplare Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Data30 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1920 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma Pag. 506; Mont. 196 AG Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Data30 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1921 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma Pag. 506; Mont. 196 AG Grading/Status: qBB
InAsta S.p.A.
- Data30 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1923 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 T Stemma Pag. 507; Mont. 195 NC AG Grading/Status: qBB
InAsta S.p.A.
- Data30 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 1922 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma e Valore AG 2 monete Grading/Status: qBB Notes 2 monete -
San Martino
- Data8 czerwca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 2464 Napoli, Vittorio Emanuele II (1861 - 1878) - 2 Lire, 1863, Ag, gr. 10, C, GIG 56, Lucidata Grading/Status: BB
Nomisma Aste
- Data24 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 790 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Di grandissima qualità, con meravigliosa patina. Grading/Status: FDC
Numismatica Ferrarese
- Data17 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 932 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 2 Lire Valore 1863 Napoli - Ag - Gigante 58 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Data9 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 193 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II, 1861-1878. 2 Lire 1863 Napoli, II° Tipo. Ag Dr. Testa del sovrano rivolta a d. Rv. Valore su due righe tra due rami di alloro legati da fiocco. Pag. 508; Gig. 58. Rara. Grading/Status: Colpo nel bordo. q. SPL Notes The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Data6 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 454 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 2 LIRE 1863 STEMMA NAPOLI AG. 10,01 GR. BB-SPL
Varesi
- Data6 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 948 VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia (1861-1878) 2 Lire 1863 Torino MIR 1083d Pagani 507 Ag 10 g circa 27 mm • Sigillata BB/SPL da Emilio Tevere
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Data6 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 453 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 2 LIRE 1863 STEMMA TORINO AG. 9,87 GR. BB/BB+
Nomisma Spa
- Data12 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 4944 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Hairlines Grading/Status: SPL
Pesek Auctions
- Data10 marca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 383 Włochy, 2 Lire 1863, Turyn Opis pozycji Stan zachowania: aEF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele II. Nominał : 2 liry Rok : 1863 Mennica : Turyn Waga : 9,992 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 6a Klasa : aEF Uwaga jakościowa : rysy na krawędziach, stonowana