Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Münzenhandlung Erwin Dietrich AG, 9. Online-Auktion, Lot 227
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Data
    7 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    888 $
Lot 227 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 100 Lire 1931, X.E.F., R, Rom. 23.5 mm. Gold 0.900. Büste von König Vittorio Emanuele III. nach links. Darunter der Savoyer-Knoten und die Namen des Autors (Romagnoli) und des Stechers (Motti). Rv. Italien in Form einer Frau mit einer Fackel in der linken Hand und einem Olivenzweig in der anderen, die auf einem mit Faszien geschmückten Schiffsbug steht / Italia on prow of ship. Fr. 33 / KM 72. 8.80 g. Sehr schön / Very fine.
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Münzenhandlung Erwin Dietrich AG, 9. Online-Auktion, Lot 228
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Data
    7 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    869 $
Lot 228 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 100 Lire 1931, R. 23.5 mm. Gold 0.900. Büste von König Vittorio Emanuele III. nach links. Darunter der Savoyer-Knoten und die Namen des Autors (Romagnoli) und des Stechers (Motti). Rv. Italien in Form einer Frau mit einer Fackel in der linken Hand und einem Olivenzweig in der anderen, die auf einem mit Faszien geschmückten Schiffsbug steht / Italia on prow of ship. Fr. 33. 8.76 g. Gereinigt / cleaned. Schön / Fine.
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1622
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    4 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    1153 $
Lot 1622 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Insieme degli esemplari da 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX e 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - q.FDC/FDC (Bol. n. R70, R71) (Gig. n. 9, 20) (Mont. n. 20, 37) (Pag. n. 646, 657)
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1627
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    4 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    577 $
Lot 1627 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,79 - q.FDC (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1626
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    4 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    692 $
Lot 1626 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,82 - Lieve graffio al diritto, q.FDC (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1623
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    4 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    923 $
Lot 1623 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Insieme degli esemplari da 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX e 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - q.FDC/FDC (Bol. n. R70, R71) (Gig. n. 9, 20) (Mont. n. 20, 37) (Pag. n. 646, 657)
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1628
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    4 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    577 $
Lot 1628 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,80 - Migliore di SPL (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy, Auction Numismatique, Lot 503
Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    692 $
Lot 503 ITALIE Victor Emmanuel III (1900-1946) 100 lire or. 1931. 8,82 g. Fr. 33. Brillant de frappe. Presque superbe.
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Auktionshaus Rapp, Rapp Auktion 2025, Lot 2044
Auktionshaus Rapp
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    745 $
Lot 2044 100 Lire 1931, Vittorio Emanuele III., Fb. 33, vorzüglich.
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 175, Lot 242
Katz Auction
  • Data
    22 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    58 $
Lot 242 Italy 100 Lire 1931 (X) R KM# 72, Fr# 33, N# 21256; Gold (.900) 8.80 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 11540 pcs.; UNC with mint luster
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH, Herbstauktion 109, Lot 651
Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 651 ITALIEN, Vittorio Emanuele III., 1900-1946, 100 Lire 1931 R, Rom. 8,79g. Ware ist MwSt-befreit VAT tax free Standard Standard taxation GOLD, vz KM 72; Frbg.33
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Pandolfini Casa d'Aste, Online Auction 1363, Lot 37
Pandolfini Casa d'Aste
  • Data
    14 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 37 Regno d'Italia Vittorio Emanuele III (1900-1946) – 100 Lire 1931 Anno IX – Zecca: Roma – D: effigie del Re a sinistra – R: allegoria dell'Italia stante su prora - SPL+ (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Au) Estimate: 800-1200 EUR
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 492
Cambi Aste
  • Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 492 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,78. Diam. mm. 23,64. Oro. q.FDC
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1132
Cambi Aste
  • Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1132 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,80. Diam. mm. 23,68. Oro. Lievi graffi. SPL
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1133
Cambi Aste
  • Data
    11 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1133 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,79. Diam. mm. 23,68. Oro. Segni di contatto. SPL
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Constantin Coins, Auction 3, Lot 213
Constantin Coins
  • Data
    7 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 213 Italien, Victor Emanuel III. 1900-1946, 100 Lire 1931/IX R, Rom. 8,82 g. Fb. 33. Winz. Kratzer, vorzüglich-Stempelglanz
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Constantin Coins, Auction 3, Lot 212
Constantin Coins
  • Data
    7 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 212 Italien, Victor Emanuel III. 1900-1946, 100 Lire 1931/IX R, Rom. 8,82 g. Fb. 33. Vorzüglich-Stempelglanz
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Lot 329
Varesi
  • Data
    5 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 329 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1931 A. IX, Roma MIR 1118a Pagani 646 Au 8,84 g 24 mm FDC
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Lot 330
Varesi
  • Data
    5 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 330 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1931 IX "Italia su prora", Roma MIR 1118a Pagani 656 Au 8,79 g 24 mm q.FDC
Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 28th Numismatic Auction, Lot 5Włochy 100 lirów 1931 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 28th Numismatic Auction, Lot 5
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Data
    31 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 5 100 Lire Italia su prora 1931, anno IX, periziato SPL-FDC; oro 900 peso 8,8 g
