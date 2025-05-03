Włochy 100 lirów 1912 Wiktor Emanuel III

Lot 429 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 100 lire 1912 Roma av.. Semibusto in uniforme e a testa nuda a sinistra R/ allegoria rappresentante l’Italia agricola, nella mano sinistra un fascio di spighe e con la destra regge l’aratro; ai lati il valore, nell’esergo la data tra il segno di zecca e la stella d’Italia Al rovescio alle ore otto presenta una minuscola imperfezione ma conservazione eccezionale Pagani 641. Montenegro 07. 32.3 g. - Ø 35 - RR Grading/Status: Fdc69