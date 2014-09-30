Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II

Lot 44 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 100 Lire 1864, Torino oro gr. 32,23. D/ VITTORIO EMANUELE II Testa a sinistra, sotto al collo FERRARIS, in basso 1864. Rv: REGNO - D’ITALIA Stemma coronato tra due rami di alloro crescenti, attorno collare dell’Annunziata; in basso T L• 100 [BN]. Contorno rigato. Pagani 451, MIR 1076a, Friedberg 8. NGC5781496-001, MS63. Molto rara. q.Fdc Ex Marco Ratto, Milano 1992. MS 63 è la massima conservazione certificata per questa emissione. Conservazione eccezionale per questa moneta coniata in 579 esemplari. Secondo il Carboneri furono coniati posteriormente con millesimo 1864; 474 nel 1865 e 105 nel 1867. Di diametro leggermente inferiore alle emissioni di Roma del 1872 e 1878.