Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II

Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 44, Lot 1079
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    6 grudnia 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1079 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 NGC MS 62 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Cert. #6637268-003 (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453).
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Cambi Aste, Auction 881, Lot 1204
Cambi Aste
  • Data
    8 listopada 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1204 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878., 100 Lire 1878. Roma. Testa a s. R/ Stemma coronato tra due rami di alloro crescenti, attorno collare dell'Annunziata. Gig. 3. Rarissima. g. 32,15. Diam. mm. 34,53. Oro. Colpi abilmente ripresi sui bordi, lievi abrasioni da pulizia. Più di SPL Cartellino Numismatica Bobba. Estimate: EUR 15000 - 18000
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Nomisma Spa, Auction 68, Lot 1275
Nomisma Spa
  • Data
    2 września 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1275 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 R - Nomisma 845 AU RRR Tiratura di soli 294 esemplari. Colpetto al bordo SPL+/SPL-FDC.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Nomisma Aste, AUCTION 3, Lot 2439
Nomisma Aste
  • Data
    2 maja 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2439 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 R - Nomisma 845 AU RRR Colpetti al bordo. Minor rim nicks. M.di SPL.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Numismatica Ars Classica Spa, AUCTION 129, Lot 44
Numismatica Ars Classica Spa
  • Data
    1 grudnia 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 44 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878)   100 Lire 1864, Torino oro gr. 32,23. D/ VITTORIO EMANUELE II Testa a sinistra, sotto al collo FERRARIS, in basso 1864. Rv: REGNO - D’ITALIA Stemma coronato tra due rami di alloro crescenti, attorno collare dell’Annunziata; in basso T L• 100 [BN]. Contorno rigato. Pagani 451, MIR 1076a, Friedberg 8. NGC5781496-001, MS63. Molto rara. q.Fdc Ex Marco Ratto, Milano 1992. MS 63 è la massima conservazione certificata per questa emissione. Conservazione eccezionale per questa moneta coniata in 579 esemplari. Secondo il Carboneri furono coniati posteriormente con millesimo 1864; 474 nel 1865 e 105 nel 1867. Di diametro leggermente inferiore alle emissioni di Roma del 1872 e 1878.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Numismatica Ars Classica Spa, AUCTION 129, Lot 88
Numismatica Ars Classica Spa
  • Data
    1 grudnia 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 88 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878)   100 Lire 1872, oro gr. 32,21. Pagani 452, MIR 1076b, Friedberg 9. Molto rara. q.Fdc Leggere fluorescenze di rame su fondi lucenti e privi di “hairlines”. Periziata Alberto Varesi.
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Pandolfini Casa d'Aste, Auction, Lot 216
Pandolfini Casa d'Aste
  • Data
    25 czerwca 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 216 SAVOIA. VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 100 LIRE 1878 Roma Ar Gig. 3  Mont. 128 Rarissima SPL Very rare EF Esemplare che unisce alla rarità uno stato conservativo eccellente. Tiratura di soli 294 esemplari. .
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 38, Lot 719
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    10 grudnia 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 719 Regno d Italia-Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1864 NGC AU58 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell Annunziata - Molto rara - <em>Cert. #5882530-002 </em>(Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 37, Lot 900
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    9 lipca 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 900 100 Lire 1872 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra  - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell' Annunziata  - Molto rara - Lievissimi graffi e colpetti, ma di buona qualità e con fondi lucenti, q.SPL (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 37, Lot 898
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    9 lipca 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 898 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Lievi segni sul contorno, ma in generale esemplare di ottima freschezza, q.SPL (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 37, Lot 899
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    9 lipca 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 899 100 Lire 1872 NGC MS64 PL - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Di alta qualità, con fondi speculari e gradevole patina con riflessi rossi (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 35 – Day 2, Lot 1205
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    29 listopada 2019
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1205 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Lievi colpetti sul bordo del diritto, ma in generale di buona qualità (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 35 – Day 2, Lot 1206
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    29 listopada 2019
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1206 100 Lire 1872 PCGS MS61 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Gradevole patina (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 34 – Day 2 - Sessions IV and V, Lot 1560
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    31 maja 2019
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1560 100 Lire 1872 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Sigillata e corredata dal certificato fotografico di Numismatica Larici (n. 5792 del 4.2.2016 - "SPL+") (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452)
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 34 – Day 2 - Sessions IV and V, Lot 1559
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    31 maja 2019
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1559 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Sigillata e corredata dal certificato fotografico di Numismatica Larici (n. 5791 del 4.2.2016 - "SPL+") (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451)
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - MDC Monaco, Auction n°4, Lot 992
MDC Monaco
  • Data
    15 listopada 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 992 Victor Emmanuel II (1861-1878). 100 Lire, 1878, Rome. Av. Tête nue à gauche. Rv. Écu couronné. Mont. 128, Fr. 9. 32,24 grs. Magnifique exemplaire avec sa fraîcheur de frappe, Superbe à Fleur de coin
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 32 – Session 3&4, Lot 1191
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    1 czerwca 2018
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1191 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effiggie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Vari colpetti, ma moneta ancora di ottima freschezza (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453)
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 31 - Session 3&4, Lot 1104
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    30 listopada 2017
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1104 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Lievi colpetti sui bordi, ma esemplare di qualità molto buona con tracce dell'originale lucentezza dei fondi (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453)
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - Nomisma Spa, Auction 54, Lot 2356
Nomisma Spa
  • Data
    30 sierpnia 2016
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2356 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 – Nomisma 845; Pag. 453; Mont. 128 AU RRR Coniati 294 esemplari. Sigillato SPL/FDC da Angelo Bazzoni. Minimi segnetti da contatto SPL/FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 100 lirów 1878 Wiktor Emanuel II - H.D. Rauch, Auction 95, Lot 1302
H.D. Rauch
  • Data
    30 września 2014
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1302 ITALIEN Königreich Italien (B) Vittorio Emanuele II. 1859/1861-1878 100 Lire 1872, Roma Fr:9, Mont:127 RR vzgl.
Podobne
Więcej informacji