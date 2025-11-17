Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III

Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2043Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2043
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    92 $
Lot 2043 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL-FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2044Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2044
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    58 $
Lot 2044 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Colpetto al bordo. Grading/Status: qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2042Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2042
Nomisma Aste
  • Data
    15 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    92 $
Lot 2042 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1840Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1840
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    14 $
Lot 1840 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: BB-SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1831Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1831
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    40 $
Lot 1831 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL+/qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1837Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1837
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    29 $
Lot 1837 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Colpetto
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1838Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1838
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    29 $
Lot 1838 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL Notes Colpetto
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1834Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1834
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    35 $
Lot 1834 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1835Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1835
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    30 $
Lot 1835 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1839Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1839
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    29 $
Lot 1839 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Patinata Grading/Status: SPL Notes Patinata
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1833Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1833
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    35 $
Lot 1833 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL+ Notes Colpetto
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1836Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1836
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    29 $
Lot 1836 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Colpetto
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1832Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1832
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    40 $
Lot 1832 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Sigillata Loris Zanirato Grading/Status: SPL-FDC Notes Sigillata Loris Zanirato
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 775Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 775
Nomisma Aste
  • Data
    22 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    92 $
Lot 775 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 774Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 774
Nomisma Aste
  • Data
    22 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    115 $
Lot 774 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Magnifica patina dalle bellissime iridescenze. Grading/Status: FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Heritage Auctions, Auction #232547, Lot 63231Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Heritage Auctions, Auction #232547, Lot 63231
Heritage Auctions
  • Data
    19 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 63231 Vittorio Emanuele III 10 Lire Anno XIV (1936)-R UNC Details (Cleaned) NGC, Rome mint, KM80. From the Globus Collection Metal: Silver Diameter: 27mm Weight: 10g ASW: 0.2684oz Melt Value: $14.49 Silver Spot: $54/oz (11-13-2025 2:52AM CT) Mintage: 619,000
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2254Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2254
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2254 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Sigillata qFDC da Marco Esposito Grading/Status: qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2257Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2257
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2257 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2256Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2256
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2256 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Podobne
Więcej informacji
Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2258Włochy 10 lirów 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2258
Nomisma Spa
  • Data
    17 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2258 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1927*, 1936 - AG Lotto di due monete, colpetti al bordo Grading/Status: BB
Podobne
Więcej informacji