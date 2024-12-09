Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III

Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1616
Bolaffi S.p.A.
  • Data
    4 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    461 $
Lot 1616 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire Biga 1926 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia con fascio littorio su biga al galoppo verso sinistra - Sigillata ("q.FDC") (Bol. n. R67) (Gig. n. 55) (Mont. n. 87) (Pag. n. 691)
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1817Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1817
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    81 $
Lot 1817 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Colpetto al bordo Grading/Status: qSPL Notes Colpetto al bordo
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1816Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1816
InAsta S.p.A.
  • Data
    24 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    346 $
Lot 1816 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Qualche segnetto di contatto Grading/Status: qFDC Notes Qualche segnetto di contatto
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 771Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 771
Nomisma Aste
  • Data
    22 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
    807 $
Lot 771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1926 - Nomisma 1107 AG RR Grading/Status: FDC
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 821
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 821 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 10 Lire 1926 PROVA DI STAMPA. Ag gr. 10,0 Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Biga trainata da due vacalli in corsa con figura di donna in piedi rappresentante l’Italia recante fascio littorio; sopra, PROVA DI STAMPA. P. P. 209; Lanfranco 167; Luppino PP156 (R4); Mont. 162. Molto Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: Romagnoli (rovescio); incisore: Motti (rovescio).
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 689Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 689
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 689 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 Lire 1926 Biga. Bordo stretto. Ag. Gig. 55. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lot 1413
Bertolami Fine Art
  • Data
    15 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1413 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1926 biga. Gig. 55; Ag; 10gr. Graffietti Grading/Status: MB
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2579Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2579
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2579 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Colpetto Grading/Status: qBB Notes Bordo stretto - Colpetto
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 313Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 313
InAsta S.p.A.
  • Data
    8 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 313 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Grading/Status: qFDC Notes Bordo stretto -
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Lot 920
Artemide Aste s.r.l.
  • Data
    5 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 920 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di tre (3) monete da 10 lire: 1926, 1928*, 1929**. AG.
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 866Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 866
ACM Aste srl
  • Data
    8 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 866 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1926 Biga. Ag. Gig. 55. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 564Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 564
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    3 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 564 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 Lire 1926 con bordo largo al D/ e R/. AG. Gig.55a. RR Colpetti al bordo. Grading/Status: qFDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5024Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5024
Nomisma Spa
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 5024 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1926 - Nomisma 1106 AG R Sigillata BB-SPL da Alessandro Marcoccia, bustina leggermente danneggiata Grading/Status: BB-SPL
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2235Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2235
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2235 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Colpetti Grading/Status: BB+ Notes Bordo stretto - Colpetti
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2236Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2236
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2236 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Grading/Status: qBB Notes Bordo stretto -
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2237Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2237
InAsta S.p.A.
  • Data
    18 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 2237 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Colpetto Grading/Status: qBB Notes Bordo stretto - Colpetto
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1340Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1340
ACM Aste srl
  • Data
    8 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1340 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1926 Biga. Ag. Gig. 55. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. qFDC. Lustro. R. (4824) Grading/Status: qFDC
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lot 801
Hatria Numismatica
  • Data
    18 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 801 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1926 Ag. Gigante, 55. Perizia Zamboni. Rara. BB+
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III - Rio de la Plata, Online Auction 20, Lot 665
Rio de la Plata
  • Data
    10 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 665 Reino de Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1926 R. Ceca de Roma. Plata 835; 27.0mm; 10.00g. KM68. (VF) Estimate: 20 - 30 USD
Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1877Włochy 10 lirów 1926 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1877
InAsta S.p.A.
  • Data
    9 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1877 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Grading/Status: BB Notes Bordo stretto -
