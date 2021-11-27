Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II
Istra Numizmatika
Lot 1009 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele II, 10 Centesimi 1867, OM Strasbourg Opis pozycji Stan zachowania: UNC Literatura: Gigante 99a Czerwona miedź. 10,00 g NC
Nomisma Spa
Lot 1074 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS 63 RB cod.6643535-011 Grading/Status: MS 63 RB
Pesek Auctions
Lot 1356 Włochy, 10 Centesimi 1867, Strasburg Opis pozycji Pokaż wersję oryginalną Stan zachowania: EF Włochy, Vittorio Emanuele II, 10 centów 1867, Strasburg, 10,254 g, brąz, KM# 11,5, stonowany; EF
Sartor Numismatica
Lot 295 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 Birmingham - MIR 1092l Gig. 98 Cu • in slab NGC MS 65+ BN n. 6141756-008. Grading/Status: FDC
Coins NB
Lot 428 Italy Kingdom 1867 H 10 Centesimi - Victor Emmanuel II Bronze Heaton and Sons / The Mint Birmingham Limited (50000000) 9.6g VF KM 11
Numismática Leilões
Lot 648 Italy - 10 Centesimi 1867 OM AE. 10 Centesimi 1867 OM. C/ corresão. KM 11.5. Q/BELA Estimate: 20 - 30 EUR
Nomisma Spa
Lot 978 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS 64 RB cod. 6643535-012 Grading/Status: MS 64 RB
Nomisma Spa
Lot 979 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS 63 RB cod.6643535-011 Grading/Status: MS 63 RB
Numismatica Italia
Lot 264 EUROPE - ITALY - Kingdom - Vittorio Emanuele IInd (1861-1878) COIN : 10 centesimi - IInd type OBVERSE : VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA / Bare head of V.E.II left REVERSE: - / 10 // CENTESIMI // 1867 within wreatn - below H Date : 1867 - Mint: H - Birmingham - Material : Cu - Diameter (mm) : 30,04 - Weight (g) : 9,96 Rarity : C Conservation : aUnc - plain edge Bibliographical references : KM 11.3, Gig. 98 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Bolaffi A42, l1109, 01/12/2022, Conservation : UNC, Hammer price : 200 Euros
Nomisma Spa
Lot 828 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU qFDC.
WAG online Auktionen oHG
Lot 274 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele II. 1859-1861-1878. Cu 10 Centesimi 1867 H, Birmingham. Pagani 549. In US Plastic-Holder PCGS MS63RB. Fast Stempelglanz .
Münzen Gut-Lynt GmbH
Lot 1202 ITALIEN. Königreich Vittorio Emanuele II. 1861-1878 10 Centesimi 1867 T Turin Mont. 240. 9.96 g. Unzirkuliert / Uncirculated.
Nomisma Spa
Lot 1254 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS65+ BN cod. 6141756-008 MS 65+ BN.
Numismatica Genevensis SA
Lot 1293 LE BRONZE LE PLUS RARE DU ROYAUME D'ITALIE, UN TEMOIGNAGE EXCEPTIONNEL DU MONNAYAGE SOUS VICTOR-EMMANUEL II Victor-Emmanuel II, roi d'Italie, 1861-1878. 10 Centesimi 1867 OM (tête d'angelot), Bruxelles. Buste nu à gauche. Marque de l'atelier de Bruxelles au-dessous / Valeur et date dans une couronne de laurier et de chêne. Etoile rayonnante au-dessus. Initales OM à l'exergue. Tranche lisse. 9,69g. CNI, I, p. 471, n°85; Gigante 100 (R5); Luppino RN128 (R5); MIR 1092o (R5); Mont. 244 (R5); Nomisma 952 (R5); Pagani prove 116 (R4); Simonetti 25/16. De la plus haute rareté. Superbe exemplaire. La pièce de 10 Centesimi est émise pour la première fois en 1862, d'abord à titre d'essai par l'atelier de Naples (buste à droite), puis selon le type définitif par les autres ateliers, selon le décret du 2 mai 1861. La production est confiée aux ateliers de Milan, Naples et Turin, ainsi qu'à des ateliers étrangers, tels que Birmingham, Bruxelles, Paris et Strasbourg. La production bruxelloise est de loin la plus rare. Indice d'une production particulière, la pièce de 1867 porte les initiales du responsable de l'atelier de Strasbourg, Oesgher Mesdach, et non d'un responsable belge. Selon Sergio Cudazzo, auteur du MIR, il n'existerait pas plus de six exemplaires de cette monnaie. Mais seuls trois exemplaires sont connus de façon certaine aujourd'hui.
Nomisma Spa
Lot 1494 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU Rame rosso FDC.
Nomisma Spa
Lot 598 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU Rame rosso FDC
Stack's Bowers
Lot 7591 ITALY. 10 Centesimi, 1867-.OM. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-63 Brown. KM-11.5. A lovely, boldly struck coin with soft silky luster and deep brown patina throughout. Estimate: $60 - $100. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Nomisma Spa
Lot 1202 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 . OM . - Nomisma 951 CU FDC.
Nomisma Spa
Lot 1201 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 OM - Nomisma 950 CU FDC.
Nomisma Spa
Lot 676 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU Rame rosso FDC.