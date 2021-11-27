Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II

Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lot 1009Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lot 1009
Istra Numizmatika
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1009 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele II, 10 Centesimi 1867, OM Strasbourg Opis pozycji Stan zachowania: UNC Literatura: Gigante 99a Czerwona miedź. 10,00 g NC
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lot 1074Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lot 1074
Nomisma Spa
  • Data
    22 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1074 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS 63 RB cod.6643535-011 Grading/Status: MS 63 RB
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Pesek Auctions, #19 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Lot 1356Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Pesek Auctions, #19 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Lot 1356
Pesek Auctions
  • Data
    4 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1356 Włochy, 10 Centesimi 1867, Strasburg Opis pozycji Pokaż wersję oryginalną Stan zachowania: EF Włochy, Vittorio Emanuele II, 10 centów 1867, Strasburg, 10,254 g, brąz, KM# 11,5, stonowany; EF
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Sartor Numismatica, Auction 4, Lot 295Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Sartor Numismatica, Auction 4, Lot 295
Sartor Numismatica
  • Data
    31 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 295 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 Birmingham - MIR 1092l Gig. 98 Cu • in slab NGC MS 65+ BN n. 6141756-008. Grading/Status: FDC
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 22, Lot 428
Coins NB
  • Data
    30 czerwca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 428 Italy Kingdom 1867 H 10 Centesimi - Victor Emmanuel II Bronze Heaton and Sons / The Mint Birmingham Limited (50000000) 9.6g VF KM 11
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II - Numismática Leilões, Auction 88, Lot 648
Numismática Leilões
  • Data
    28 maja 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 648 Italy - 10 Centesimi 1867 OM AE. 10 Centesimi 1867 OM. C/ corresão. KM 11.5. Q/BELA Estimate: 20 - 30 EUR
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 978Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 978
Nomisma Spa
  • Data
    1 kwietnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 978 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS 64 RB cod. 6643535-012 Grading/Status: MS 64 RB
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 979Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 979
Nomisma Spa
  • Data
    1 kwietnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 979 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS 63 RB cod.6643535-011 Grading/Status: MS 63 RB
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II - Numismatica Italia, Auction 1, Lot 264
Numismatica Italia
  • Data
    16 lutego 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 264 EUROPE - ITALY - Kingdom - Vittorio Emanuele IInd (1861-1878) COIN : 10 centesimi - IInd type OBVERSE : VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA / Bare head of V.E.II left REVERSE: - / 10 // CENTESIMI // 1867 within wreatn - below H Date : 1867 - Mint: H - Birmingham - Material : Cu - Diameter (mm) : 30,04 - Weight (g) : 9,96 Rarity : C Conservation : aUnc - plain edge Bibliographical references : KM 11.3, Gig. 98 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Bolaffi A42, l1109, 01/12/2022, Conservation : UNC, Hammer price : 200 Euros
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Lot 828
Nomisma Spa
  • Data
    26 października 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 828 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU qFDC.
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 136, Lot 274
WAG online Auktionen oHG
  • Data
    15 stycznia 2023
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 274 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele II. 1859-1861-1878. Cu 10 Centesimi 1867 H, Birmingham. Pagani 549. In US Plastic-Holder PCGS MS63RB. Fast Stempelglanz .
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II - Münzen Gut-Lynt GmbH, Gut-Lynt Auktion 8 (Live online Auktion), Lot 1202
Münzen Gut-Lynt GmbH
  • Data
    27 listopada 2022
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1202 ITALIEN. Königreich Vittorio Emanuele II. 1861-1878 10 Centesimi 1867 T Turin Mont. 240. 9.96 g. Unzirkuliert / Uncirculated.
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II - Nomisma Spa, AUCTION 66, Lot 1254
Nomisma Spa
  • Data
    26 listopada 2022
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1254 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS65+ BN cod. 6141756-008 MS 65+ BN.
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II - Numismatica Genevensis SA, Auction 17, Lot 1293
Numismatica Genevensis SA
  • Data
    15 listopada 2022
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1293 LE BRONZE LE PLUS RARE DU ROYAUME D'ITALIE, UN TEMOIGNAGE EXCEPTIONNEL DU MONNAYAGE SOUS VICTOR-EMMANUEL II Victor-Emmanuel II, roi d'Italie, 1861-1878. 10 Centesimi 1867 OM (tête d'angelot), Bruxelles. Buste nu à gauche. Marque de l'atelier de Bruxelles au-dessous / Valeur et date dans une couronne de laurier et de chêne. Etoile rayonnante au-dessus. Initales OM à l'exergue. Tranche lisse. 9,69g. CNI, I, p. 471, n°85; Gigante 100 (R5); Luppino RN128 (R5); MIR 1092o (R5); Mont. 244 (R5); Nomisma 952 (R5); Pagani prove 116 (R4); Simonetti 25/16. De la plus haute rareté. Superbe exemplaire. La pièce de 10 Centesimi est émise pour la première fois en 1862, d'abord à titre d'essai par l'atelier de Naples (buste à droite), puis selon le type définitif par les autres ateliers, selon le décret du 2 mai 1861. La production est confiée aux ateliers de Milan, Naples et Turin, ainsi qu'à des ateliers étrangers, tels que Birmingham, Bruxelles, Paris et Strasbourg. La production bruxelloise est de loin la plus rare. Indice d'une production particulière, la pièce de 1867 porte les initiales du responsable de l'atelier de Strasbourg, Oesgher Mesdach, et non d'un responsable belge. Selon Sergio Cudazzo, auteur du MIR, il n'existerait pas plus de six exemplaires de cette monnaie. Mais seuls trois exemplaires sont connus de façon certaine aujourd'hui.
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II - Nomisma Spa, AUCTION 65, Lot 1494
Nomisma Spa
  • Data
    17 czerwca 2022
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1494 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU Rame rosso FDC.
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 27, Lot 598
Nomisma Spa
  • Data
    26 marca 2022
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 598 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU Rame rosso FDC
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II, Awers monety - - Stack's Bowers, The January 2022 NYINC Auction - Session H - Internet Only - World Coins Part 2 - Lots 7001-7932, Lot 7591Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II, Rewers monety - - Stack's Bowers, The January 2022 NYINC Auction - Session H - Internet Only - World Coins Part 2 - Lots 7001-7932, Lot 7591
Stack's Bowers
  • Data
    19 stycznia 2022
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 7591 ITALY. 10 Centesimi, 1867-.OM. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-63 Brown. KM-11.5. A lovely, boldly struck coin with soft silky luster and deep brown patina throughout. Estimate: $60 - $100. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II - Nomisma Spa, Auction 64, Lot 1202
Nomisma Spa
  • Data
    17 grudnia 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1202 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 . OM . - Nomisma 951 CU FDC.
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II - Nomisma Spa, Auction 64, Lot 1201
Nomisma Spa
  • Data
    17 grudnia 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1201 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 OM - Nomisma 950 CU FDC.
Włochy 10 centesimi 1867 Wiktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Lot 676
Nomisma Spa
  • Data
    27 listopada 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 676 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU Rame rosso FDC.
