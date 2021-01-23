Włochy 10 centesimi 1866 Wiktor Emanuel II

Lot 32602 ITALY. 10 Centesimi, 1866-H. Birmingham (Heaton) Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-64 Red Brown. KM-11.3. Retaining a great deal of red, this near-Gem dazzles with immense luster abounding throughout. Estimate: $150 - $250. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.