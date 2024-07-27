Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III

Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 427
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 427 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1943-XXI-R, Roma. Impero. NI. Testa a sinistra. R/ Aquila su fascio littorio. Gigante 159. R. qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 426
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    9 listopada 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 426 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. qSPL imperfezioni del tondello
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1437Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1437
Sima Srl
  • Data
    25 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1437 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira Impero 1943 Gig.153 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1436Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1436
Sima Srl
  • Data
    25 października 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1436 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira Impero 1943 Gig. 159 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB+/QSPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 722Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 722
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 722 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 8,07. Diametro mm. 26. SPL+/qFDC. Graffietti. R. Grading/Status: SPL+/qFDC Material Ac
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 43, Lot 117
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    23 sierpnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 117 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. SPL-FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Lot 760
Numismatica Ferrarese
  • Data
    5 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 760 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: SPL+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 41, Lot 327
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Data
    14 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 327 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. qFDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 899Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 899
ACM Aste srl
  • Data
    8 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 899 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 7,90. Diametro mm. 26. qFDC. R. Grading/Status: qFDC Material Ni
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 598Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 598
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    3 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 598 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 1 Lira 1943 a.XXI. AC. Gig.159. R Grading/Status: SPL+ Notes Diritti d'Asta: 18%
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 471Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 471
Scuotto Numismatica & ...
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 471 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 lira 1943 - XXI. Ni, gr. 8,10. Pagani 797. SPL Grading/Status: SPL
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lot 978
Numismatica Ferrarese
  • Data
    22 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 978 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: BB/qSPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 148, Lot 856
Katz Auction
  • Data
    11 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 856 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Nickel; Vittorio Emanuele III; UNC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1392Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1392
ACM Aste srl
  • Data
    8 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1392 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 8,00. Diametro mm. 26. FDC. R. (5224) Grading/Status: FDC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 34, Lot 622
Numismatica Ferrarese
  • Data
    26 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 622 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Lot 648
Katz Auction
  • Data
    14 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 648 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R Key Date KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 32, Lot 693
Numismatica Ferrarese
  • Data
    28 września 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 693 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero" 1943 XXI - Ni. - Gig. 159 - RARA Grading/Status: SPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 138, Lot 1844
Katz Auction
  • Data
    27 września 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1844 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Nickel; Vittorio Emanuele III; UNC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 136, Lot 420
Katz Auction
  • Data
    28 sierpnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 420 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R Key Date KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC
Podobne
Więcej informacji
Włochy 1 lira 1943 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 31, Lot 613
Numismatica Ferrarese
  • Data
    27 lipca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 613 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira 1943 ""Impero"" - Rara - Gig.159 - Ac Grading/Status: qFDC Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Podobne
Więcej informacji