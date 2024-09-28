Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III

Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 273Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 273
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    26 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 273 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1936 a.XIV. NI. Gig.153. Sigillata Antonio Rennella "Corrosioni" BB+ Grading/Status: BB+ Notes Diritti d'Asta: 18%
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 721Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 721
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 721 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,84. Diametro mm. 23,00. qSSPL. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: qSPL Material Ni
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1129
Numismatica Ferrarese
  • Data
    13 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1129 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Lot 759
Numismatica Ferrarese
  • Data
    5 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 759 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - Piccolo difetto al D/ ore 3 - RARA - Gigante 153 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 676Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 676
ACM Aste srl
  • Data
    26 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 676 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,95. Diametro mm. 23,00. BB+. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: BB+ Material Ni
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 898Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 898
ACM Aste srl
  • Data
    8 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 898 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,95. Diametro mm. 23,00. SPL. Minimo colpetto al bordo. R. Grading/Status: SPL Material Ni
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Lot 657
Numismatica Ferrarese
  • Data
    29 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 657 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lot 315
Aurora Numismatica
  • Data
    18 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 315 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), Lira 1936, Rara Ni 26,5 mm, 8 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, Auction n.4, Lot 590Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, Auction n.4, Lot 590
San Martino
  • Data
    1 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 590 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero", 1936-XIV, NI, gr (5,00), R, Gigante 153, qSPL. Grading/Status: qSPL
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lot 977
Numismatica Ferrarese
  • Data
    22 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 977 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: BB/SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Lot 195Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Lot 195
Roccaro Collezioni
  • Data
    15 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 195 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936, impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Lot 784
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Data
    14 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 784 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 1 LIRA 1936 IMPERO R NI. 8,11 GR. BB+/qSPL
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1391Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1391
ACM Aste srl
  • Data
    8 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1391 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 8,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. R. (6424) Grading/Status: qFDC
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 34, Lot 620
Numismatica Ferrarese
  • Data
    26 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 620 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni. - Gig. 153 - colpi al bordo - RARA Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lot 238Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lot 238
Roccaro Collezioni
  • Data
    12 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 238 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936 impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Lot 779
Numismatica Ferrarese
  • Data
    30 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 779 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: SPL+ Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Lot 313
Varesi
  • Data
    18 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 313 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 1 Lira 1936, XIV EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 262 Mont. 366 Luppino PP202 Ni RRR FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 2, Lot 194Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 2, Lot 194
Roccaro Collezioni
  • Data
    19 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 194 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936 impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - San Martino, Auction n.3, Lot 1314Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - San Martino, Auction n.3, Lot 1314
San Martino
  • Data
    14 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1314 VITTORIO EMANUELE III, 1 Lira, 1936, Ni, gr 8,04, R, Gig 153, FDC. Impercettibili segni di contatto Grading/Status: FDC
Włochy 1 lira 1936 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 32, Lot 692
Numismatica Ferrarese
  • Data
    28 września 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 692 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero" 1936 XIV - Ni. - Gig. 153 - RARA Grading/Status: MB Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
