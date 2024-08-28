Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III

Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III - Vila Rica Moedas Ltda, Auction 29, Lot 412
Vila Rica Moedas Ltda
  • Data
    18 grudnia 2025
  • Cena wywoławcza
    1 $
Lot 412 Lote 412 - Itália, 1 Lira, 1907. Prata. MBC
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 715Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 715
ACM Aste srl
  • Data
    19 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 715 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. Fondi lucenti. Minimo colpetto al bordo. Conservazione eccezionale. Grading/Status: qFDC Material Ag
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lot 1432
Bertolami Fine Art
  • Data
    15 września 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1432 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1907 aquila sabauda. Gig. 131; Ag; 5gr. Grading/Status: BB
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 673Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 673
ACM Aste srl
  • Data
    26 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 673 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. SPL. Colpetto.  Grading/Status: SPL Material Ag
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 161, Lot 851
Katz Auction
  • Data
    18 czerwca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 851 Italy 1 Lira 1907 R KM# 32, N# 6573; Silver 4.95 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III - Aphrodite Art Coins, Auction G10, Lot 467
Aphrodite Art Coins
  • Data
    18 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 467 Italy. Rome mint. Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 Lira 1907 (23mm, 4.87g). Filippo Speranza, engraver. KM# 32; N# 6573. VF
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 894Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 894
ACM Aste srl
  • Data
    8 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 894 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. Fondi lucenti. Grading/Status: qFDC Material Ag
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 546
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Data
    6 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 546 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 1 LIRA 1907 AQUILA SABAUDA AG. 5,00 GR. qSPL
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 154, Lot 1012
Katz Auction
  • Data
    12 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1012 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 585Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 585
GMA Numismatica Napoli srl
  • Data
    3 kwietnia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 585 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1907. AG. Gig. 131. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 468Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 468
Scuotto Numismatica & ...
  • Data
    12 marca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 468 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 Lira 1907. AG. Gig. 131 FDC Fondi speculari Grading/Status: FDC
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lot 974
Numismatica Ferrarese
  • Data
    22 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 974 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira 1907 Aquila Sabauda - Ag - Gigante 131 Grading/Status: qSPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III, Awers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1384Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III, Rewers monety - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1384
ACM Aste srl
  • Data
    8 stycznia 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1384 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. SPL. Colpetto. (4624) Grading/Status: SPL
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III - Aphrodite Art Coins, Auction 29, Lot 978
Aphrodite Art Coins
  • Data
    15 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 978 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 1 Lira 1907. VITTORIO EMANUELE III. Head of King Vittorio Emanuele III to r. R/ REGNO D'ITALIA L.1 R 1907. Heraldic eagle with the Savoy shield on its breast and the crown of Italy above its head, and the mintmark below between the stars. KM# 32. MB
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Lot 624
Katz Auction
  • Data
    14 grudnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 624 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Lot 773
Numismatica Ferrarese
  • Data
    30 listopada 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 773 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira 1907 - Ag - Gigante 131 Grading/Status: SPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 141, Lot 350
Katz Auction
  • Data
    25 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 350 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; With full mint luster
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 90 - Numismatics, Lot 203
Art-Rite S.r.l.
  • Data
    10 października 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 203 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 1 lira 1907.Argento - 5,00 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto al collo SPERANZA. - Rovescio: Aquila coronata ad ali spiegate con scudo sabaudo e cuore caricato in petto. Gigante 131 praticamente FDC
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III - GERHARD HIRSCH Nachfolger, Auktion 393, Lot 3696
GERHARD HIRSCH Nachfolger
  • Data
    27 września 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 3696 Vittorio Emanuele III. 1900-1946, Roma.1 Lira 1907 R. Pag. 767. CNI 28. Montenegro 192. KM 32. Hübsche Tönung. Kleine Kratzer. 4,99 g. vz-ss
Włochy 1 lira 1907 Wiktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 136, Lot 411
Katz Auction
  • Data
    28 sierpnia 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 411 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; With full mint luster
