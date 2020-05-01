Włochy 1 centesimo 1900 Humbert I

Włochy 1 centesimo 1900 Humbert I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Lot 735
Numismatica Ferrarese
  • Data
    5 lipca 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 735 Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu. - Mont. 79 Grading/Status: SPL/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 1 centesimo 1900 Humbert I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Lot 953
Numismatica Ferrarese
  • Data
    17 maja 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 953 Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu - Gigante 62 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 1 centesimo 1900 Humbert I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lot 952
Numismatica Ferrarese
  • Data
    22 lutego 2025
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 952 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu. - Mont. 79 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Włochy 1 centesimo 1900 Humbert I, Awers monety - - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 14 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik , Lot 437Włochy 1 centesimo 1900 Humbert I, Rewers monety - - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 14 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik , Lot 437
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
  • Data
    17 czerwca 2024
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 437 Włochy, 1 centesimo 1900 R - piękne Opis pozycji Stan zachowania: 1
Włochy 1 centesimo 1900 Humbert I - Varesi, Sale 80, Lot 611
Varesi
  • Data
    9 listopada 2022
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 611 UMBERTO I (1878-1900) 1 Centesimo 1895, 1896, 1897, 1899, 1900 Roma Cu mm 15 • Tot. 5 pz. da SPL a q.FDC.
Włochy 1 centesimo 1900 Humbert I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 14, Lot 509
Numismatica Ferrarese
  • Data
    26 grudnia 2021
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 509 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 - Cu - rame rosso - Gig. 62 FDC Shipping only in Italy
Włochy 1 centesimo 1900 Humbert I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction N.8, Lot 359
Numismatica Ferrarese
  • Data
    27 grudnia 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 359 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 - Zecca di Roma - Gig. 62 - Cu - rame rosso FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please  read carefully our Sale Conditions HERE.
Włochy 1 centesimo 1900 Humbert I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 7, Lot 1064
Numismatica Ferrarese
  • Data
    14 listopada 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 1064 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - Cu n.a.
Włochy 1 centesimo 1900 Humbert I - Numismatica Ferrarese, E-LIVE AUCTION 6, Lot 605
Numismatica Ferrarese
  • Data
    10 września 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 605 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - Cu n.a.
Włochy 1 centesimo 1900 Humbert I - Numismatica Ferrarese, E-live Auction 4, Lot 290
Numismatica Ferrarese
  • Data
    1 maja 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 290 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - RAME ROSSO - Cu FDC
Włochy 1 centesimo 1900 Humbert I - Numismatica Ferrarese, E-live Auction 4, Lot 291
Numismatica Ferrarese
  • Data
    1 maja 2020
  • Cena wywoławcza
  • Cena końcowa
Lot 291 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - RAME ROSSO - Cu FDC
