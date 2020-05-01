Włochy 1 centesimo 1900 Humbert I
Numismatica Ferrarese
- Data5 lipca 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 735 Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu. - Mont. 79 Grading/Status: SPL/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Data17 maja 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 953 Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu - Gigante 62 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Data22 lutego 2025
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 952 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu. - Mont. 79 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
- Data17 czerwca 2024
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 437 Włochy, 1 centesimo 1900 R - piękne Opis pozycji Stan zachowania: 1
Varesi
- Data9 listopada 2022
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 611 UMBERTO I (1878-1900) 1 Centesimo 1895, 1896, 1897, 1899, 1900 Roma Cu mm 15 • Tot. 5 pz. da SPL a q.FDC.
Numismatica Ferrarese
- Data26 grudnia 2021
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 509 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 - Cu - rame rosso - Gig. 62 FDC Shipping only in Italy
Numismatica Ferrarese
- Data27 grudnia 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 359 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 - Zecca di Roma - Gig. 62 - Cu - rame rosso FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please read carefully our Sale Conditions HERE.
Numismatica Ferrarese
- Data14 listopada 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa—
Lot 1064 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - Cu n.a.
Numismatica Ferrarese
- Data10 września 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 605 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - Cu n.a.
Numismatica Ferrarese
- Data1 maja 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 290 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - RAME ROSSO - Cu FDC
Numismatica Ferrarese
- Data1 maja 2020
- Cena wywoławcza
- Cena końcowa
Lot 291 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - RAME ROSSO - Cu FDC