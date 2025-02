Gulden bez daty (1827-1835) "Typ 1827-1835". Małe litery (Würzburg, Ludwik I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety Würzburg Gulden bez daty (1827-1835) . Małe litery. Jest to złota moneta z okresu Ludwika I. Rekordowa cena należy do pozycji 1789 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 5500 EUR. Licytacja odbyła się 25 września 2021.

