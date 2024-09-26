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Wirtembergia Okres: 1798-1873 1798-1873

Monety Wirtembergia 1838 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
1 gulden 1838 A.D.
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 33
Awers
Rewers
1 gulden 1838
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
1 gulden 1838-1856 Incuse
Średnia cena 2000 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
1/2 guldena 1838
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
1 17
Awers
Rewers
6 krajcarów 1838
Średnia cena
Sprzedaży
0 0
Awers
Rewers
1 krajcar 1838 W
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 8
Awers
Rewers
1/2 krajcara bez daty (1816-1864)
Średnia cena 260 $
Sprzedaży
0 8
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