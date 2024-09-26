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Wirtembergia
1838
Wirtembergia
Okres:
1798-1873
1798-1873
Fryderyk I
1798-1816
Wilhelm I
1816-1864
Karol I
1864-1873
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Wirtembergia
1838
Monety Wirtembergia 1838 roku
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Srebro
Srebrne monety
1 gulden 1838 A.D.
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
33
1 gulden 1838
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
5
1 gulden 1838-1856
Incuse
Średnia cena
2000 $
Sprzedaży
0
1
1/2 guldena 1838
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
1
17
6 krajcarów 1838
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1 krajcar 1838 W
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
8
1/2 krajcara bez daty (1816-1864)
Średnia cena
260 $
Sprzedaży
0
8
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Wirtembergia
Okres
1798-1873
Fryderyk I
1798-1816
Wilhelm I
1816-1864
Karol I
1864-1873
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