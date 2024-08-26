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Monety wirtemberskie
Wilhelm I
1 krajcar
Wirtembergia
Okres:
1798-1873
1798-1873
Fryderyk I
1798-1816
Wilhelm I
1816-1864
Karol I
1864-1873
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Monety wirtemberskie
Wilhelm I
1 krajcar
Srebrne monety 1 krajcar Wilhelma I - Wirtembergia
1 krajcar 1818
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1818
0
20
1 krajcar 1824-1838
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1824
W
0
9
1825
W
0
0
1826
W
0
1
1827
W
0
8
1828
W
0
4
1829
W
0
9
1830
W
0
0
1831
W
0
3
1832
W
0
4
1833
W
0
1
1834
W
0
3
1835
W
0
6
1836
W
0
9
1837
W
0
6
1838
W
0
8
1 krajcar 1839-1842
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1839
0
1
1840
0
0
1841
0
0
1842
0
4
1 krajcar 1842-1856
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1842
0
0
1843
0
0
1844
0
0
1845
0
4
1846
0
0
1847
0
9
1848
0
5
1849
0
1
1850
0
7
1851
0
4
1852
0
2
1853
0
9
1854
0
4
1855
0
5
1856
0
18
1 krajcar 1858-1864
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1858
0
0
1859
0
5
1860
0
9
1861
0
6
1862
0
1
1863
0
10
1864
0
3
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Wirtembergia
Okres
1798-1873
Fryderyk I
1798-1816
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1816-1864
Karol I
1864-1873
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