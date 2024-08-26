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Wirtembergia Okres: 1798-1873 1798-1873

Srebrne monety 1 krajcar Wilhelma I - Wirtembergia

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1 krajcar 1818

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1818 0 20
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1 krajcar 1824-1838

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1824 W 0 91825 W 0 01826 W 0 11827 W 0 81828 W 0 41829 W 0 91830 W 0 01831 W 0 31832 W 0 41833 W 0 11834 W 0 31835 W 0 61836 W 0 91837 W 0 61838 W 0 8
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1 krajcar 1839-1842

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1839 0 11840 0 01841 0 01842 0 4
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1 krajcar 1842-1856

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1842 0 01843 0 01844 0 01845 0 41846 0 01847 0 91848 0 51849 0 11850 0 71851 0 41852 0 21853 0 91854 0 41855 0 51856 0 18
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1 krajcar 1858-1864

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1858 0 01859 0 51860 0 91861 0 61862 0 11863 0 101864 0 3
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