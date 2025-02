Talar 1812 C "Mały wieniec laurowy" (Westfalia, Hieronim Napoleon)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety Westfalski Talar 1812 "Mały wieniec laurowy" ze znakiem C. Jest to srebrna moneta z okresu Hieronima Napoléona. Rekordowa cena należy do pozycji 31220 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 3840 USD. Licytacja odbyła się 9 stycznia 2023.

Stan UNC (20) AU (16) XF (60) VF (69) F (6) Brak oceny (3) Stan (slab) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (8) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (2) XF45 (1) VF30 (1) DETAILS (2) Serwis NGC (11) PCGS (12)

