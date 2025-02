2/3 talara 1810 C "Duża głowa" (Westfalia, Hieronim Napoleon)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety Westfalski 2/3 talara 1810 "Duża głowa" ze znakiem C. Jest to srebrna moneta z okresu Hieronima Napoléona. Rekordowa cena należy do pozycji 2062 z aukcji Teutoburger Münzauktion GmbH której łączna cena osiągnęła 975 EUR. Licytacja odbyła się 31 maja 2021.

Stan UNC (1) AU (4) XF (28) VF (27) Stan (slab) MS63 (1) Serwis NGC (1)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Agora (1)

Busso Peus (1)

CNG (2)

Felzmann (5)

GGN (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (4)

ICE (1)

Jean ELSEN (3)

Künker (14)

London Coin Galleries (1)

Möller (2)

Münz Zentrum Rheinland (3)

Münzen & Medaillen (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Numismatica Genevensis (1)

Rauch (2)

Sonntag (2)

Teutoburger (7)

UBS (1)

WAG (3)

Westfälische (3)