1/6 talara 1810 "Typ 1808-1812" (Westfalia, Hieronim Napoleon)

Sprawdź aktualną cenę monety Westfalski 1/6 talara 1810 . Jest to srebrna moneta z okresu Hieronima Napoléona. Rekordowa cena należy do pozycji 1415 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 460 EUR. Licytacja odbyła się 23 czerwca 2015.

