20 franków 1813 C (Westfalia, Hieronim Napoleon)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety Westfalski 20 franków 1813 ze znakiem C. Jest to złota moneta z okresu Hieronima Napoléona. Rekordowa cena należy do pozycji 93 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 16 000 CHF. Licytacja odbyła się 27 listopada 2011.

Stan XF (2) VF (5) Brak oceny (1) Stan (slab) XF40 (2) Serwis NGC (2) PCGS (1)