20 franków 1808 C (Westfalia, Hieronim Napoleon)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety Westfalski 20 franków 1808 ze znakiem C. Jest to złota moneta z okresu Hieronima Napoléona. Rekordowa cena należy do pozycji 2598 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 28 000 EUR. Licytacja odbyła się 30 września 2020.

Stan UNC (3) AU (11) XF (35) VF (76) F (5) Brak oceny (3) Stan (slab) MS66 (2) AU55 (3) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (6) XF40 (2) Serwis PCGS (8) NGC (9)

