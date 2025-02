5 centymów 1812 C (Westfalia, Hieronim Napoleon)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety Westfalski 5 centymów 1812 ze znakiem C. Jest to miedziana moneta z okresu Hieronima Napoléona. Rekordowa cena należy do pozycji 1279 z aukcji WAG online Auktionen oHG której łączna cena osiągnęła 130 EUR. Licytacja odbyła się 6 maja 2018.

