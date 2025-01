1 korona 1892 JEB "Portret jubileuszowy" (Wielka Brytania, Wiktoria)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 korona 1892 "Portret jubileuszowy" ze znakiem JEB. Jest to srebrna moneta z okresu Wiktorii. Rekordowa cena należy do pozycji 1081 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 4300 GBP. Licytacja odbyła się 30 września 2016.

Stan UNC (32) AU (14) XF (36) VF (42) F (9) Brak oceny (6) Stan (slab) MS67 (2) MS66 (1) MS65 (3) MS64 (5) MS63 (9) MS62 (6) AU58 (3) AU50 (1) DETAILS (3) Serwis NGC (17) PCGS (18)

