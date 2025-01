1 suweren 1843 WW "Herb". Wąska tarcza (Wielka Brytania, Wiktoria)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 suweren 1843 "Herb" ze znakiem WW. Wąska tarcza. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii wybita w mennicy Królewskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 43 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 24 000 GBP. Licytacja odbyła się 26 września 2018.

Stan UNC (1) AU (3) XF (8) VF (5) F (3) VG (1) Stan (slab) MS64 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) XF45 (3) XF40 (2) VF30 (1) DETAILS (1) Serwis NGC (4) PCGS (7)