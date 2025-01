1 suweren 1887 JEB "Portret jubileuszowy" (Wielka Brytania, Wiktoria)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 suweren 1887 "Portret jubileuszowy" ze znakiem JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii wybita w mennicy Królewskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 2290 z aukcji London Coins LTD której łączna cena osiągnęła 18 000 GBP. Licytacja odbyła się 31 sierpnia 2024.

