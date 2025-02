1 korona 1937 HP (Wielka Brytania, Jerzy VI)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 korona 1937 ze znakiem HP. Jest to srebrna moneta z okresu Jerzego VI. Rekordowa cena należy do pozycji 2974 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 33 000 USD. Licytacja odbyła się 7 czerwca 2016.

