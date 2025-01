3 pensy 1914 (Wielka Brytania, Jerzy V)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 3 pensy 1914 . Jest to srebrna moneta z okresu Jerzego V. Rekordowa cena należy do pozycji 382 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 340 GBP. Licytacja odbyła się 23 września 2013.

Stan UNC (2) AU (7) XF (10) Brak oceny (6) Stan (slab) MS66 (1) Serwis NGC (2)

Sprzedawca Wszystkie firmy

BAC (13)

Baldwin's of St. James's (1)

Heritage (1)

Katz (2)

Pesek Auctions (1)

Russiancoin (6)

Stephen Album (1)

TMAJK sro (1)